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Загроза дефолту? Експерт пояснив, до чого Росію призведе газова "хитрість" путіна

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Багато країн можуть відмовитися платити за постачання газу в рублях Новина оновлена 25 березня 2022, 10:13
Багато країн можуть відмовитися платити за постачання газу в рублях

Якщо розгляду не буде, то Москву звинуватить у порушеннях договору

Рішення російського кривавого диктатора Володимира Путіна перевести Захід на оплату поставок газу в російських рублях може обернутися для самої Росії економічною катастрофою і навіть дефолтом. Все залежить від позиції держав, приватних компаній, а також валютних запасів усередині Росії.

Більше подробиць пролунало від російського економіста Марселя Саліхова, який дав інтерв’ю "Медузі".

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На думку експерта, сьогодні економічна ситуація в Росії далека від кращих часів. І позиція "платіть нам у рублях" може бути спробою захистити "Газпром" від повного фінансового краху, коли у компанії закінчаться усі валютні резерви. Проте такий крок путіна є й дуже ризикованим, адже не всі країни Заходу можуть погодитись на подібне, особливо нині.

"Компанії можуть по-різному відреагувати. OMV (Österreichische Mineralölverwaltung AG, австрійська нафтова компанія — ред.) вже сказала, що не переходитиме [на покупку в рублях]. Молдова та Болгарія начебто готові. Японія взагалі каже, що не розуміє, про що йдеться", — зазначає Саліхов.

Економіст наголошує — для всього потрібен час, щоб пройшли розгляди та уточнення документів. Цілком можливо, що росія не припинятиме постачання, але оплата прийде не відразу. Раніше подібні прецеденти вже бували — коли розбиралися щодо формули ціни та інше.

Проте є й той момент, що Європа вже готова відмовитись від споживання російського газу загалом. Поки що це неможливо — через наявність довгострокових контрактів, але варто змінити умови договору, в тому числі щодо оплати в рублях, як іноземні компанії скористаються цим шансом.

"Якщо зараз "Газпром" приходить і каже, що змінює контракт [через вимоги Путіна], європейська компанія відповідає: "Добре, ви пропонуйте, а ми відмовляємося. Давайте анулювати довгостроковий контракт". Таким чином, захист експорту перестає працювати", — додає експерт.

На думку Саліхова, погашення росією єврооблігацій за допомогою рублів означатиме для країни технічний дефолт. І в односторонньому порядку вимагати зміни умов оплати Москва не може — все чітко зазначено у документах. Однак якщо контракти будуть переглянуті, ситуація може змінитися.

Цікаво, що у Німеччині вже заявили: всі документи про постачання російського газу передбачають оплату у валюті — доларах чи євро. Таким чином росії натякнули, що хитрий план путіна вберегти свою країну від краху не вдався.

Україна ж вважає, що Кремль такою вимогою намагається відкрити новий виток фронту — не воєнного, але економічного. І цього разу він спрямований суто проти європейських країн.

Цікавою є у цьому випадку позиція США — у Вашингтоні кажуть, що практично закінчили переговори з Євросоюзом щодо оформлення постачання газу (і не лише), аби зняти колег із "російської газової голки". Таким чином газова промисловість Росії може отримати ще один потужний удар.

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#Україна #Європа #Газ #Росія #Війна #Рублі #Рубль
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