В Україні повідомляють про збої "Приват 24"

У "Приват 24" стався збій.

У четвер, 31 березня, на 36-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в додатку "Приват 24" стався збій.

Про це масово повідомляють користувачі на офіційній сторінці "Приватбанку" в Instagram.

На запит користувачів у "Приватбанку" відповіли, що проблема торкнулася деяких користувачів, а їхні фахівці найближчим часом усунуть проблему.

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"Відбувся збій у роботі Приват24 для деяких клієнтів. Фахівці працюють над усуненням проблеми. Трохи зачекайте", — заявили у "Приватбанку".

Нагадаємо, після нападу росії на Україну, банківська система пережила певні складнощі з роботою — готівку люди знімали з кас супермаркетів та заправок. За понад місяць вдалося стабілізувати ситуацію. "Приватбанк" продовжив термін дії карток на 180 днів. Якщо картку потрібно перевипустити — її можна зробити в діджітал форматі або отримати у відділенні, що працює.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі провів розмову з кривавим диктатором володимиром путіним. В Італії за підсумками цього діалогу заявили, що росія продовжить війну в Україні.