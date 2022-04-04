"Кому війна, кому мати рідна": українці масово скаржаться на "підлість" monobank

У "Монобанку" знайшли виправдання

Поки українські державні банки, такі як "Приват" та "Ощад", дають своїм користувачам кредитні канікули у зв’язку з війною в Україні, користувачі "Монобанку" масово скаржаться на списання відсотків за кредитами.

Своїми історіями користувачі діляться на сайті Мінфін.

Чому росії не виграти війну проти України?

Найчастіше користувачі стикаються з тим, що через російське вторгнення вони втратили роботу або можливість дістатися терміналів, щоб поповнити карту. При цьому списання відсотків продовжується і випадки індивідуально не розглядаються.

Зокрема, є кілька історій із окупованих росією міст України. Мешканка Бердянська скаржиться, що при всьому бажанні поповнити картку та погасити відсотки не може.

Банк багато хто звинувачує у мародерстві через заробіток на кредитах і пишуть, що "не добили росіяни, доб’є монобанк".

Багато хто дізнався про те, що відсотки нараховуються постфактум. Репутація банку підірвана, а він сам може йти за російським кораблем — вважають українці.

Деякі користувачі вже готові об’єднуватись, щоб скаржитися на банк.

Зазначимо, що творець "Монобанку" Олег Гороховський вже відповів усім коментаторам на своїй станиці у "Фейсбуці". Він пояснює, що якщо банк не отримає відсотків за кредитами і при цьому виплатить відсотки за депозитами, у нього буде збиток, зниження капіталу та покарання від регулятора. Він розуміє, що продовжувати нараховувати відсотки погано, але заявляє, що банк не може припинити це робити, щоб виконати зобов’язання перед вкладниками.

Раніше "Телеграф" писав, що переселенцям допоможуть із бюджету — ВПО можуть подати на матеріальну допомогу від держави. При цьому пенсіонерам-переселенцям виплатять по дві тисячі гривень.