У кремль стукає дефолт, перший за 100 років — Bloomberg

Зовнішній дефолт росії вперше в XXI столітті здається неминучим

Про те, що на росію очікує дефолт вже найближчим часом, вже не сумнівається ніхто з експертів. Перший з 1917 року зовнішній дефолт рф виглядає "фактично неминучим".

Про це пише Bloomberg.

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Відповідно до видання, неминуча загроза зовнішнього дефолту з’явилася на тлі того, що Казначейство США призупинило виплати доларових боргів із російських рахунків в американських банках.

"Мінфін призупинив виплати доларових боргів з рахунків росії в банках США, посиливши обмеження щодо країни. Потім, коли спроба платежу у твердій валюті була заблокована, росія порушила умови за двома облігаціями, заплативши інвесторам рублі замість доларів", — пишуть в агенції.

Вторгнення росії в Україну і введення санкцій проти агресора відгукнулося російським банкам, компаніям і олігархам, хоча спочатку деякі аналітики сумнівалися, що фінансова і політична ізоляція путінського режиму дозволить рф довго йти від дефолту.

Тепер дані про страхове покриття боргу дають майже 90% ймовірність дефолту протягом року, згідно з останнім дослідженням ICE Data Services.

"Якщо росії не вдасться організувати виплати власникам облігацій протягом пільгового періоду, і на рахунки не надійдуть долари, то це дефолт", — заявив головний інвестиційний директор берлінської компанії Capitulum Asset Management Лутц Рогмайєр.

Останній дефолт у Росії був у 1998 році, але тоді він стався за внутрішнім боргом. А останній пропуск виплат за зовнішнім був після революції 1917 року.

Нагадаємо, щоб мінімізувати збитки від західних санкцій та підтримати курс рубля путін зажадав від Європи перевести всі розрахунки за газ у рублі. Вже 29 березня офіційний представник Європейської комісії Ерік Мамер заявив, що Євросоюз відмовився сплачувати російський газ у рублях. При цьому в ЄС розробляють плани щодо зниження енергетичної залежності від Росії. Після ЄС від оплати російського газу карбованцями відмовилися країни G7 та Японія.