Хто може отримати допомогу від держави під час війни і що для цього потрібно

Держава продовжує дбати про своїх громадян фінансово навіть у скрутний час

Протягом усього воєнного стану в Україні планують виплачувати державну соцдопомогу без потреби подачі заяви на продовження отримання подібних виплат. Також у цей період ввійде один місяць після скасування/припинення воєнного стану.

Хто ж саме може розраховувати на безперебійне фінзабезпечення від держави під час війни та скільки виплатять українцям, повідомили у Мін'юсті Украни.

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Кому дістанеться?

Окремі категорії громадян, які ще до війни отримували грошову підтримку від держави, можуть розраховувати на неї і зараз. Ба більше — її виплачуватимуть завдяки автоматичному подовженню, без подачі іменної заявки на таку дію.

На виплати можуть розраховувати:

малозабезпечені сім'ї;

одинокі матері;

діти, над якими встановлено опіку або піклування;

важкохворі діти, які не мають групи інвалідності;

особи, котрі проживають із особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

діти, батьки яких не сплачують аліменти, не мають можливості утримувати дітей або невідомо де проживають (тимчасова);

внутрішньо переміщені особи для оплати проживання, в тому числі "комуналки" (щомісячна адресна);

непрацюючі особи, котрі досягли загальногоп пенсійного віку, але ще не мають права на пенсію.

Особи з інвалідністю з дитинства та діти цієї категорії, також продовжують отримувати виплати.

Після того, як воєнний стан буде скасовано, громадянам доведеться звернутися до місцевих органів соцзахисту, щоб оновити документи, які дозволяють державі нараховувати допомогу.

Внутрішньо переміщені особи: кому дадуть гроші, а кому — ні?

На додаткові виплати можуть розраховувати ті люди, котрі переселилися з окупанованого Криму або областей, де наразі проводяться бойові дії. Останнє — за умови, якщо регіон є в переліку, котрий був затверджений Кабміном.

ВПО не отримають допомогу, якщо вони були отримали свій статус до 24 лютого 2022 року у тих регіонах, які не входять до вищезазначеного переліку. Однак якщо людина до цього мала щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, то вона продовжить її отримувати.

Скільки нарахують і як?

Спеціалісти Міністерства юстиції нагадують: особи з інвалідністю та діти можуть розраховувати на виплати у розмірі 3000 грн/місяць, інші особи — 2000 грн/місяць.

Для того, щоб отримати допомогу як ВПО, варто стати на спеціальний облік, що дозволить отримати відповідну довідку. Також доведеться написати заяву на власне отримання допомоги. Це можна зробити у ЦНАП того населеного пункту, де ви перебуваєте наразі. Також обіцяють дозволити подачу подібних документів через "Дію".

Виплату обіцяють здійснювати або автоматично через "Ощадбанк", або на банківський рахунок (за стандартом IBAN), який буде вказано отримувачем у відповідній заяві.

Нагадаємо, що перед початком посівної кампанії в Україні запевнили — вітчизняні аграрії можуть розраховувати на отримання зарплат, пенсій і навіть пільг, котрі були призначені ще до війни.

Також ми писали про те, що робити пенсіонерам-переселенцям для отримання додаткової допомоги від держави.