Агресія путіна вдарила по економіці всього світу: готуються термінові заходи

Наслідки війни в Україні відчують на собі всі країни

Вторгнення росії в Україну вплинуло на всі країни світу — Світовий банк знизив прогноз на зростання світової економіки з 4,1% до 3,2% на 2022 рік, і вже планує у зв’язку з цим антикризові заходи.

Про це заявив президент Світового банку Девід Малпасс, інформує Bloomberg.

За його словами, прогноз глобального зростання сильно скоротився для країн Європи та Центральної Азії, серед яких і Україна з росією, це вплинуло і на оцінку зростання економіки всього світу.

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Щоб не дати країнам впасти у кризу і серйозно збідніти, найближчими тижнями хочуть прийняти пакет антикризових заходів терміном на 15 місяців у розмірі $170 мільярдів.

Фінансування можуть почати виділяти вже у квітні 2022 року, при цьому в перші три місяці планується виділити вже близько $50 млрд.

Варто зауважити, що також невеселі прогнози дають в Організації об’єднаних націй, — там оцінили, що у 2022 році в Україні через бойові дії та мінування не вдасться засіяти близько третини полів, що може спричинити продовольчу кризу, оскільки Україна та росія продають продовольство у 36 країн світу.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в США вирішили почати душити військову промисловість росії.