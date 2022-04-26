Долар дорожчає на "чорному" ринку, а євро втрачає в ціні: свіжий курс валют на 26 квітня
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Коливання "чорного" ранку валюти даються взнаки
Долар, чия вартість для українців може різко змінитись через продовження війни, продовжує зростати в ціні на вітчизняному "чорному" ринку. Так, минулої доби американська валюта під час продажу подорожчала на 5 копійок, а при купівлі — на всі 10.
Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані сайту "Мінфін", а також Нацбанку України.
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Згідно з аналізом, станом на ранок 26 квітня на чорному ринку долар США можна придбати за ціною 32,55 грн, а продати — за 32,8 грн. Євро вийде трохи дорожче: покупка – 35,65 грн, продаж – 36,05 грн.
Про інші валюти можна дізнатися з інфографіки нижче:
Тим часом на міжбанку вартість американської валюти зросла до 29,8 грн за покупку та до 29,95 грн під час продажу.
Також трохи відрізняється від офіційного курсу долара і його ціна в кожному з українських банків.
Офіційний курс, встановлений НБУ на 26 квітня, свідчить, що курс валют виглядає в Україні наступним чином:
- долар - 29,25 грн;
- євро - 31,44 грн;
- польський злотий – 6,77 грн;
- фунт стерлінгів - 37,29 грн;
- чеська крона - 1,28 грн;
- російський рубль - 3,91 грн.
Раніше "Телеграф" розповідав, що саме може згубно вплинути на курс долара, рекордно обваливши його. Серед вірогідних причин є і вплив війни в Україні, вірніше, нестача окремих товарів на постачання за кордон.
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