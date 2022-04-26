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Долар дорожчає на "чорному" ринку, а євро втрачає в ціні: свіжий курс валют на 26 квітня

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Середній курс долара для продажу у банках закріпився на рівні 31,5 грн Новина оновлена 26 квітня 2022, 10:09
Середній курс долара для продажу у банках закріпився на рівні 31,5 грн

Коливання "чорного" ранку валюти даються взнаки

Долар, чия вартість для українців може різко змінитись через продовження війни, продовжує зростати в ціні на вітчизняному "чорному" ринку. Так, минулої доби американська валюта під час продажу подорожчала на 5 копійок, а при купівлі — на всі 10.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані сайту "Мінфін", а також Нацбанку України.

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Згідно з аналізом, станом на ранок 26 квітня на чорному ринку долар США можна придбати за ціною 32,55 грн, а продати — за 32,8 грн. Євро вийде трохи дорожче: покупка – 35,65 грн, продаж – 36,05 грн.

Про інші валюти можна дізнатися з інфографіки нижче:

Курс валют в Україні на чорному ринку 26 квітня
Курс валют в Україні на чорному ринку 26 квітня

Тим часом на міжбанку вартість американської валюти зросла до 29,8 грн за покупку та до 29,95 грн під час продажу.

Дані міжбанку
Дані міжбанку

Також трохи відрізняється від офіційного курсу долара і його ціна в кожному з українських банків.

Курс долара у банках України 26 квітня
Курс долара у банках України 26 квітня

Офіційний курс, встановлений НБУ на 26 квітня, свідчить, що курс валют виглядає в Україні наступним чином:

  • долар - 29,25 грн;
  • євро - 31,44 грн;
  • польський злотий – 6,77 грн;
  • фунт стерлінгів - 37,29 грн;
  • чеська крона - 1,28 грн;
  • російський рубль - 3,91 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що саме може згубно вплинути на курс долара, рекордно обваливши його. Серед вірогідних причин є і вплив війни в Україні, вірніше, нестача окремих товарів на постачання за кордон.

Теги:
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