В Україні з’являться нові пенсійні виплати: хто може оформити

На виплати мають право розраховувати найближчі родичі зниклого

Війна рекордно збільшила кількість безвісти зниклих українців, частина з яких була годувальниками своїх сімей. У зв’язку із цим людям пропонують оформити пенсійні виплати, які допоможуть певний час забезпечувати членів сім’ї тих, чия доля наразі невідома.

Докладніше про цю процедуру розповіли у пресслужбі Мінсоцполітики України.

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Станом на кінець квітня в Україні налічувалося понад дві тисячі зниклих людей. Частина з них утримувала сім’ї, члени яких тепер залишилися без фінансової підтримки. Саме її таким людям держава хоче надати.

Хто такий зниклий безвісти?

Людина, про місцезнаходження та здоров’я якої нічого невідомо, може бути подана у розшук своїми родичами. Як стверджує закон України "Про правовий статус зниклих безвісти", саме в таку "характеристику" вона і отримує — з моменту подання заяви до правоохоронців.

Як оформити пенсію та кому дозволяється?

Після внесення вашої заяви до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) має пройти місяць. Якщо до цього моменту ваш родич, який вважається зниклим, не з’явився, ви маєте право отримати пенсію "через втрату годувальника".

Виплата подібних фінансів проводиться для таких родичів зниклого безвісти:

неповнолітніх дітей;

дітей 18-23 років, які навчаються на денному стаціонарі (вища освіта);

дітей віком до 23 років, які є сиротами;

батьків або чоловіка/дружини, якщо вони пенсіонери або мають інвалідність;

чоловіка/дружини (дідусі/бабусі, якщо немає батька), які не працюють через догляд за дитиною віком до 8 років;

чоловіка/дружини, батьків, якщо вони через зникнення родича втратили єдине джерело коштів.

Подібна пенсія виплачується, поки статус людини, яка зникла безвісти, не зміниться. Щоб оформити таку виплату, слід особисто звернутися до Пенсійного фонду, де вам розкажуть, які саме документи знадобляться. Це можна зробити як очно, так і онлайн .

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про принцип отримання пенсій під час бойових дій. Ми розповідали, як можна продовжити отримувати фінвиплати від держави, навіть якщо ви є внутрішньо переміщеною особою.