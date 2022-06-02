Чи буде додатковий вихідний через Трійцю? НБУ озвучив графік роботи банків

Розпорядження діє на всі українські фінансові установи

Трійця є важливим християнським і водночас державним святом, яке завжди припадає на неділю, а отже, дозволяє переносити вихідний на понеділок. Проте не у 2022 році, вирішили у Національному Банку України, ґрунтуючись на нинішній ситуації через повномасштабну війну в країні.

Докладніше про те, чого очікувати від роботи банків 13 червня, розповіли у пресслужбі НБУ, інформує "Телеграф".

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Фінансисти нагадали, що військовий стан, дія якого нещодавно була продовжена практично до кінця літа, дозволяє не переносити вихідні через свята на будні.

Таким чином вихідним (і водночас святковим) днем на Трійцю буде лише неділя, 12 червня.

Понеділок, 13 червня, буде робочим, а, отже, усі фінансові установи України, які мають таку можливість, мають працювати за традиційним для себе графіком.

Також продовжить функціонувати система електронних платежів. Варто лише зазначити, що міжбанківські перекази цього вікенду будуть здійснюватися з 11 по 13 червня включно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, про те, якими "старими новими" правилами порадували українців найпопулярніші банки з 1 червня.

Також ми писали про те, з яких причин фінустанова може заблокувати картку клієнта. Найчастіше варіантів такого розвитку подій лише п’ять.