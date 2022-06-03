росія – просто хуліган: економіст назвав терміни перелому війни в Україні

НАТО має дозріти та вирішити проблему

Росія загострює бої на Донбасі, і найближчими тижнями Україні буде важко, але переломний момент настане восени.

Тоді НАТО, швидше за все, доведеться організовувати конвої для вивезення українського зерна, розповів відомий український економіст Тимофій Милованов у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Милованов підкреслив, що росія намагається довести світові, ніби вона кардинал, а насправді — звичайний хуліган, який намагається наслідувати СРСР.

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Однак росія більше України за людськими ресурсами та економікою, і намагатиметься зламати українців на Донбасі в найближчі тижні, тоді як протистояти Україні агресору "дуже боляче".

"Критичний момент — осінь. Важливо, щоб ми могли експортувати врожай, експортувати його через кордон — дуже дорого і можна лише частину. Треба відкрити порти", — вважає економіст.

Він нагадав ірано-іракський досвід вивезення нафти, який можна повторити в Україні та створити конвої для вивезення зерна та продовольства з портів Одеси, – такі можуть з’явитися за оцінками економіста вже у жовтні 2022 року.

"Потрібно, щоб НАТО на це пішло… Коли вибір буде між тим, щоб піти на поступки росії, а Україна на них не піде, чи робити конвої, конвої будуть виглядати як хороший механізм. Це було в історії, нічого нового в цьому немає", — наголосив він.

Читайте також: Категорія Економіка та Фінанси Не лише зерно – чим Україна годує світ і чому це має допомогти зупинити Путіна По виробництву та експорту деяких продуктів Україна посідає перше місце у світі, та стабільно входить до ТОП-5 за іншими

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в українських портах заблоковано десятки мільйонів тонн зерна, які мали б піти в інші країни.