Йдеться про сотні мільярдів: коли Україна отримає конфісковані активи росії

На думку економіста, конфісковані у росіян кошти Україна отримає не раніше, ніж через рік

Через повномасштабне російське вторгнення в Україну захід наклав жорсткі економічні санкції проти олігархів РФ, внаслідок чого вони позбулися своїх коштів та елітної нерухомості. Загальна сума конфіскованого майна за попередніми оцінками складає близько 540 млрд доларів, однак Україна зможе отримати ці кошти не так швидко, як того хотілося б.

Про це розповів відомий український економіст Тимофій Милованов у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

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Милованов зазначив, що у різних юрисдикціях російського Центробанку конфіскували близько 300 млрд доларів, а загальна сума заморожених російських активів приблизно складає 540 млрд доларів.

"Для порівняння, будинки, школи, дороги – зруйнована інфраструктура України – 100 млрд доларів. А загальна сума втрат України – це і буде понад 500 млрд доларів", — повідомив економіст.

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За словами економіста, Україна зможе отримати ці кошти на відновлення зруйнованої окупантами інфраструктури через рік-два. А на зміну законодавства для залучення цих коштів знадобиться близько 5-10 років.

За оцінками Милованова, сума активів російського бізнесу, який ще може бути конфіскований завдяки санкціям, складає сотні мільярдів доларів. І в Україні робота щодо конфіскації активно ведеться.

"Є аналітичні служби, які працюють. Правоохоронні служби працюють. Я не можу про все говорити, кожну компанію перевіряють, шукають справжнього власника. Так колись робили й з банками. Зараз служби знаходять справжніх власників по всіх компаній. А також складають списки компаній, які належать росіянам…", — резюмував Тимофій Милованов.

Нагадаємо, що через війну проти України західні країни заарештували десятки яхт російських олігархів, які підтримували кривавого диктатора володимира путіна. "Телеграф" склав рейтинг найдорожчих яхт, конфіскованих у російських олігархів та топчиновників.

Раніше повідомлялося, що в Європі спостерігаються окремі проблеми з санкційним тиском на РФ. Наприклад, всі заморожені активи Центробанку Росії дорівнюють всього 24,5 млрд доларів, що становить менш як 1/10 світових санкцій проти РФ.