Без дефіциту не обійтися: збирання врожаю в Україні розпочалося, але проблеми будуть

Російське вторгнення зіпсувало плани багатьох фермерів

На Одещині початок червня ознаменував старт польових робіт із збору першого врожаю. Наразі фермери займаються збиранням озимого ячменю, яким в області засіяно 244 тисячі гектарів полів. Водночас Україна відчує відчутну нестачу баштанних культур, у тому числі кавунів, адже лідери з їхнього вирощування — Запорізька та Херсонська області — перебувають в окупації.

Інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на інформацію "УСІ Online", а також виступ першого заступника міністра агрополітики України Тараса Висоцького в ефірі національного телемарафону.

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Першими за кермо комбайнів сіли аграрії Ізмаїльського району. У Старій Некрасівці вирішили, що озимий ячмінь досить погрівся під південним сонцем, щоби вже потрапити до місцевих зерносховищ.

Зрозуміло, це лише початок кампанії зі збирання зернового врожаю. Жителі Одеської області стали першими в Україні, хто взявся виконувати необхідні роботи в умовах війни. Усього озимого ячменю мають прибрати із 224 тисяч гектарів полів. Далі в "списку" озима пшениця – 551 тисяча гектарів, ярий ячмінь – 50 тисяч гектарів та ріпак – 190 тисяч гектарів.

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Тим часом у Міністерстві агрополітики прогнозують, що кавунів та динь цього року українці отримають набагато менше. Херсонщина та частина Запорізької області досі перебувають у тимчасовій окупації, тому багато фермерів не мають можливості повноцінно доглядати свій врожай. Зовсім без смачненького ми не залишимося, проте обсяги споживання будуть дійсно знижені.

"Вирощуються також баштанні культури, кавуни на Одещині, але там менші обсяги", — підкреслив Тарас Висоцький.

Також цьогорічного "воєнного" року українці могли помітити завищені ціни на черешню. Все тому, що головний центр вирощування цих ягід, Мелітополь, теж поки що під контролем російських солдатів.

Тому в цьому регіоні спостерігаються космічно низькі ціни на овочі через неможливість виїхати з наявним урожаєм на підконтрольну територію України для продажу. Кіло черешні у Мелітополі, до речі, продають за ціною від 10 гривень.

Також "Телеграф" розповідав про те, як на Херсонщині місцеві жителі "відвоювали" свою агротехніку. Коли окупанти прийшли забрати комбайн "на потреби армії", хоробрі херсонці відкрили вогонь на поразку.