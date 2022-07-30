Панікувати не варто: у НБУ пояснили, навіщо заборонили вивішувати курс в обмінниках

Українцям хочуть обмежити можливість спекулювати іноземною валютою

Резонансне рішення Нацбанку України про заборону на вивішування будь-яких табло з інформацією про свіжий курс долара, євро та інших валют в обмінниках наробило чимало галасу серед наших співгромадян. Тим часом фінансисти просто намагаються стабілізувати економічну ситуацію в країні, створюючи справді конкурентне середовище для більшості учасників валютного ринку.

Такою думкою голова Ради НБУ Богдан Данилишин поділився на особистій Facebook-сторінці. Чиновник зазначив, що частина обмежень, запроваджених зараз в Україні щодо обігу валюти, є цілком виправданими — навіть у мирний, а не лише військовий час.

Разом з обмінниками до цього списку Данилишин вносить підвищення фіксованого курсу долара, який все одно відрізняється у небанківських установах, орієнтуючись на потреби чорного ринку.

"Монетарний регулятор в умовах війни зацікавлений у дисципліні на валютному ринку, дотриманні норм валютного законодавства та регуляторних актів НБУ, — пише фахівець. — Національний банк вважає, що розхитування ситуації з готівковим курсом під час війни заради отримання додаткової маржі в сегменті, де купує валюту населення, є неприпустимим".

Саме тому НБУ і вирішили посилити правила роботи обмінників. На думку Данилишина, це не дає жодних приводів для паніки, адже ситуація на економічній ниві країни, навпаки, почала стабілізуватися. "Приховування" табло обмінних пунктів допоможуть зменшити кількість спекуляцій валютою, а також посилить конкуренцію на цій ниві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як на подібні заборони відреагувала більшість українців. Варто зазначити, що, як і до багатьох інших тем, наші співвітчизники підійшли з гумором — створили чимало тематичних мемів і жартів.