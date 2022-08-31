Економіка ніколи не готова до війни: Гетманцев розповів, чого чекати українцям

У першому півріччі Україна витрачала на війну понад 40% бюджету країни

За час повномасштабної війни з росією Україна втратила близько 28% ВВП, що є найвищим показником історії незалежності держави. Проте загальна економічна ситуація попри всі проблеми та вельми високий курс долара не є критичною. Більше того, уряд робить натяки на можливе затягування військового конфлікту, а отже, економіку вже готують до такого повороту подій.

Про те, як зараз справи з наповненням і витратами з держбюджету, в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За словами політика, економіка будь-якої країни ніколи не може бути готовою до війни, адже та завжди приносить із собою втрати та різні ризики.

Він наголошує, що в Україні, ймовірно, продовжиться падіння показника внутрішнього валового продукту — до 33-35%. На це впливає і тимчасова окупація додаткових територій, і втрата спільних активів, і проблеми з логістикою, і невизначена ситуація на фронті. Також свій тиск на економіку чинять процеси міграції та безробіття.

"Водночас, якщо ви з вами порівняємо те, що у нас було на початку року і на початку війни, з тим, що є зараз, то з’ясуємо, що певний критичний етап пройдено, — зазначає Данило Гетманцев. — Сьогодні ми спостерігаємо поступове відновлення економіки, звичайно, не до довоєнних показників, але маємо певну стабілізацію".

Нардеп каже, що Україна змогла економічно звикнути до нових умов, які диктуються воєнними діями. Очевидно, що більше затягуватиметься протистояння з рф, тим гіршою стане ситуація в цілому. Однак у цій "боротьбі на виснаження" наша країна обов’язково здобуде перемогу.

"За першим півріччям у нас 42% видатків зведеного бюджету йшло на війну, десь більше 41% — на соціалку, 8% — на обслуговування боргу. Решта йде десь на підтримку економіки, десь на ЖКГ, інші програми, які ледь фінансуються", — пояснює Гетьманцев.

Головним пріоритетом Києва була і залишається армія, на неї виділятимуться всі необхідні фінанси, обіцяє урядовець. При цьому він переконаний, що справа не дійде до скорочення найчутливіших соціальних видатків. Головне – вчасно залучити внутрішні ресурси, а також іноземні джерела доходів.

Раніше "Телеграф" розбирався, що нашій країні може дати проєкт радикальної економічної реформи, що планується. У народі вона вже отримала назву "10-10-10".