Кожен четвертий втратив роботу, в інших упала зарплата – як війна вдарила по ринку праці

Лише 3% українців змогли сказати, що з початком війни їхня зарплата зросла

Майже кожен третій українець утратив роботу, а зарплата 75% українців змінилася під впливом війни.

Про це йдеться у дослідженні стану ринку праці України, в якому взяли участь 600 опитаних роботодавців та 20 тисяч працівників. Опитування було проведено порталом Work.ua.

Як йдеться у дослідженні, приблизно 30% опитаних найманих співробітників зізналися, що через війну втратили роботу – 19% було звільнено або скорочено, а 11% втратили роботу через закриття підприємства. При цьому ще 33% певний час перебували без роботи, оскільки компанія тимчасово припиняла свою діяльність.

Щодо заробітних плат найманих співробітників, то лише 25% опитаних заявили, що їхня зарплата не змінилася з початком війни і лише у 3% вона зросла. У той же час у 52% вона скоротилася, у тому числі у 36% — значно, а 19% взагалі скоротили з роботи. При цьому 65% опитаних одержували голий оклад.

При цьому на заробітну плату навіть в умовах війни впливають ряд факторів:

стать (наприклад чоловік-кухар вищої категорії отримує 18 000 гривень, а жінка – 15 000);

вік (заробітна плата найвище у співробітників віком 25-34 років).

Щодо офіційного оформлення, то "в тіні" перебувають 22% опитаних найманих працівників, 71% працюють офіційно як найманий робітник, 5% оформлені як ФОП та 1% — за трудовим договором.

Загалом війна серйозно вплинула на ринок праці в Україні, так багато хто був мобілізований до лав Збройних Сил, інші ж намагаються знайти підробіток через маленькі зарплати.