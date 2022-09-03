Пенсії військовослужбовцям: що буде з виплатами у разі повторного призову

Що потрібно для призначення пенсії військовослужбовцям

Пенсійний фонд роз’яснив українцям нюанси з "військовими пенсіями" та особливостями їх нарахування та виплати.

Як повідомляє пресслужба ПФУ, цей тип пенсії призначається військовослужбовцям після звільнення зі служби, проте їх виплати не припиняються у разі, якщо вони підуть до армії повторно.

Для того, щоб продовжувати отримувати виплати, військовослужбовцю необхідно проходити службу:

на заклик під час мобілізації, на особливий період;

на заклик резервістів у особливий період;

за контрактом під час дії особливого періоду строком до закінчення або до дня звільнення.

Зазначається, що після звільнення зі служби пенсії для цих військовослужбовців буде переглянуто з урахуванням додаткової вислуги років та грошового забезпечення, яке визначається за посадою, яку обіймає під час повторного звільнення.

Для того, щоб провести перерахунок пенсійних виплат, структура в якій проходив службу військовослужбовець, має надати низку документів:

грошовий атестат;

довідку про додаткові види грошового забезпечення;

розрахунок вислуги років військовослужбовця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, чого чекати пенсіонерам наступного, 2023 року, і що відбуватиметься з пенсійними виплатами.