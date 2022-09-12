Чи зможуть окупанти взимку залишити Україну без світла?

Збройні сили рф 11 вересня здійснили безпрецедентний терористичний акт – завдали ракетних ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі

Слід відмітити, що окупанти вперше завдали ударів по цивільних електроенергетичних об'єктах. До того, вони на початку травня намагались вивести з ладу підстанції Укразалізниці для ускладнення підвозу військових вантажів із заходу.

Цього ж разу ні про які військові цілі не йдеться. Удари були нанесені з метою залишити без світла і тепла якомога більшу кількість українців. В першу чергу – мешканців територій, звільнених в ході наступальної операції ЗСУ в Харківській області. Це підтвердив президент Володимир Зеленський ввечері 11 вересня у своєму Twitter.

Куди прилетіло

Удари було здійснено ввечері та вночі 11 вересня. Ціллю стали об'єкти енергетичної інфраструктури у Харкові та Харківській області. Повторний удар по Харкову був здійснений на наступний день.

Стріляли ракетами ЗРК С-300, дальність яких сягає 300 км. Крім того, згідно інформації Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 12 крилатих ракет. Половина – "калібри" з Чорного моря, половина — х101 з літаків. 9 з них було збито.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, було влучання у Харківську ТЕЦ-5 та інші об'єкти в самому Харкові.

На наступний день міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що також від прильотів постраждала Зміївська ТЕС на півдні від Харкова та три великі електропідстанції навколо неї.

В результаті було знеструмлено споживачів у декількох областях: Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Сумській та Донецькій. На об'єктах загинули щонайменше чотири енергетики, які знаходились на чергуванні. Троє поранених.

Яка значимість уражених об'єктів?

Головним призначенням Харківської теплоелектроцентралі-5 (ТЕЦ) є забезпечення централізованим опаленням міста Харків. Основним видом палива ТЕЦ є природний газ.

ТЕЦ входить в фінансово-промислову групу Юлія Іоффе та Юрія Бойка, нардепів від ліквідованої фракції ОПЗЖ.

Максимальна встановлена потужність виробництва електроенергії: 540 МВт. Втім, ТЕЦ працювала з потужністю близько 200 МВт. Для порівняння, потужність споживання міста Київ складає приблизно 1000 МВт.

Тобто, Харківська ТЕЦ-5 – це, в першу чергу, об'єкт міської інфраструктури. Руйнуючи його загарбники хочуть залишити без тепла напередодні зими місто Харків.

З точки зору електроенергетики набагато важливішою є Зміївська теплова електростанції (ТЕС), оператором якої є державна компанія Центренерго. Це одна з 12 великих ТЕС країни встановленою потужністю 2200 МВт, яка працює на вугіллі.

Ще важливішою є інфраструктура навколо ТЕС. Її розподільчий пристрій та прилеглі підстанції забезпечують передачу електроенергії в перераховані вище декілька областей.

Наскільки вразливою є енергетична інфраструктура

Як показав терористичний обстріл 11 вересня, відновлення подачі електроенергії споживачам відбулось порівняно швидко.

"Лише декілька годин знадобилося, щоб відновити енергоживлення всіх знеструмлених регіонів, включно з Харковом. Як тільки пожежі загасили, наші ремонтні бригади почали відновлювальні роботи. Фахівці "Укренерго" вже зробили попередню оцінку ситуації. Всі роботи буде завершено якнайшвидше", — пише у своєму повідомленні НЕК Укренерго.

Укренерго – державна компанія, яка є оператором високовольтних ліній передачі електроенергії та підстанцій, які з'єднують ці лінії.

Енергосистема (не тільки в Україні) спланована так, що будь-який регіон завжди має декілька ліній живлення. Електричні підстанції легко вражаються ракетами, тому що їх розташування загально відоме, а обладнання крихке. В той же час, це обладнання швидко можна відновити, що показали травневі обстріли електропідстанцій Укрзалізниці.

Ключовим елементом підстанції є трансформатор. Швидкість відновлення підстанції залежить від наявності таких трансформаторів в резерві. Зрозуміло, що Укренерго, як і регіональні оператори електромереж (обленерго), готувалось до такого сценарію.

Таким чином, окупантам складно буде влаштувати відключення електроенергії для великих груп споживачів більше ніж на 24 години.

Руйнація теплоелектроцентралей, які забезпечують центральне опалення у великих містах під час низьких температур, є більш небезпечним. За мінусових температур виведення з ладу такого обладнання, навіть на деякий час, може призвести до розриву труб теплопостачання.

Ілюстрацією такого сценарію є криза в Алчевську в січні 2006 року. Тоді, незважаючи на припинення опалення під час морозів, комунальні служби не злили воду з системи. Замерзаюча вода розірвала труби. В результаті опалювальне обладнання в більшості алчевських будинків порепалося.

Як підготуватись до найгіршого

Завдання ударів по енергетичній інфраструктурі взимку влада прогнозує ще з літа.

Головні рекомендації для населення: запастись теплим одягом, зарядними пристроями та павербанками, де можливо – забезпечити опалення на альтернативних видах палива: дров'яні печі, дизель-генератори.