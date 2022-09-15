Понад $20 млрд за 2021 рік заробили ТОП-10 західних компаній, які не пішли з Росії з початком агресії

Десятки мільярдів доларів заробляють на рік західні компанії, що залишилися в Росії після її агресії проти України

З початку російської агресії проти України 24 лютого тисячі західних компаній опинилися перед вибором – чи продовжувати їм свою діяльність у країні-окупанті, опосередковано допомагаючи вбивати українців, чи припинити там свій бізнес.

"Телеграф" склав рейтинг Топ-10 компаній, які продовжують вести бізнес у Росії, хоча багато їхніх колег пішли з країни-окупанта.

1. Leroy Merlin

Leroy Merlin – французька компанія, яка спеціалізується на роздрібній торгівлі будівельними, господарськими та супутніми товарами.

Виникла компанія як сімейна, що належить сім’ї Леруа, у 1890-х роках і починала з торгівлі продуктами з доставкою їх додому. У 1981 році компанія була викуплена Жераром Мюльє, засновником іншого рітейлера — Auchan.

Зараз Leroy Merlin – це компанія, представлена на світовому ринку та в самій Франції 464 магазинами у 12 країнах світу. В основному гіпермаркетами площею понад 10 тисяч квадратних метрів.

Безпосередньо у країні-агресорі французької компанії належать 113 магазинів у 55 містах, у яких працюють не менше 5 тисяч осіб. Оборот у 2021 році склав 456,63 млрд рос. руб. або приблизно $6,1 млрд (при курсі у грудні 75 руб./дол.).

Хоча "материнська" компанія у Франції офіційно ніяк не відреагувала на російську агресію, у компанії ТОВ "Леруа Мерлен Схід" (представництво в Росії) ще в березні заявили, що магазини мережі будуть працювати.

Leroy Merlin працює також і в Україні, де має 7 магазинів у Одесі та Києві. Щоправда, троє з них тимчасово закриті. У тому числі єдиний у Одесі. Інші 4 продовжують працювати.

Один із київських Leroy Merlin

2. OSTC Group

OSTC Group – компанія з фінансового сектора економіки, що базується у Великій Британії та займається торгівлею на біржі та навчанням майбутніх біржових брокерів.

Як свідчить сайт фірми, їх штат включає близько 250 трейдерів у 5 країнах світу, що продають щорічно до 110 млн лотів різних товарів і активів, наприклад, цінних паперів.

При цьому в Росії за даними ЗМІ, працюють 59 осіб, а їх сукупний виторг становив $3,93 млрд.

Як і з Leroy Merlin офіційної заяви від OSTC Group з приводу російської агресії – не було, але посольство Великобританії на своєму акаунті в Твіттері висловило жаль, що OSTC Group продовжує роботу в Росії.

3. Auchan

Auchan — ще одна французька компанія, що займається роздрібною торгівлею. Компанія, як згадувалося вище, належить Жерару Мюльє.

Сімейний холдинг "Ашан" виник у 1961 році. За звітом компанії за 2021 рік, до неї входять понад 2 тисячі магазинів і понад 160 тисяч співробітників.

Перший гіпермаркет Auchan у Росії з’явився в 2012 році і з тих пір розвинувся до торгової мережі в 233 магазини, якими управляє "Ашан Рітейл Росія", виручка якого в 2021 році склала 229 млрд рос. руб. або $3 млрд.

У червні власник компанії заявив про закриття частини магазинів – йшлося про торгові точки мережі "Декатлон" — бренд спортивних товарів. Але про закриття мереж Auchan і Leroy Merlin поки не йдеться.

При цьому бюджет окупанта поповнився $167 млн. податків.

В Україні перший гіпермаркет Auchan з’явився у 2008 році і з того часу компанія має 31 магазин у 9 містах України, веде електронну торгівлю. Виторг компанії в нашій країні в 2020 році склав 14,1 млрд грн.

Один із столичних Auchan

4. Kia Corporation

Kia Corporation — другий за потужністю виробник авто в Південній Кореї, заснована в грудні 1944 року, входить до десятки провідних автовиробників у світі. За підсумками 2021 року компанія продала у світі 2,78 млн авто, а чистий прибуток склав $3,9 млрд.

У росію Kia прийшла в 1996 році, організувавши збірку своїх моделей в Калінінграді, де вона триває досі. За підсумками 2021 року в Росії було продано 205 тисяч автомобілів цієї марки, тобто приблизно 9% від загальних продажів.

Згідно з даними російських ЗМІ, у 2021 році ТОВ "Кіа росія та СНД" заробило 276,4 млрд рос. руб. або $3,68 млрд. У вигляді податків до бюджету агресора пішли $520 млн.

Заяв про свій вихід з Росії компанія не робила.

Інтереси Kia Corporation в Україні представлені продажами авто через офіційних дилерів і власного складання немає. За 2021 рік в Україні було продано 9138 автомобілів цієї марки, що вивело бренд на 3-е місце з продажу в країні.

5. International Paper

International Paper – один з найбільших міжнародних виробників паперу, целюлози та упаковки з відновлюваного деревного волокна зі штаб-квартирою в США, заснована у 1898 році.

Їй належать активи в 24 країнах світу, у тому числі й у Росії, куди компанія прийшла в 1998 році, купивши Світлогірський целюлозно-паперовий комбінат у Ленінградській області. З 2007 року компанія веде бізнес разом з іншим великим гравцем у лісовій галузі Росії – "Ілім холдинг" у рамках "Групи Ілім". До речі, раніше в структурах "Ілім Холдинг" у 90-х роках працював майбутній президент Росії Дмитро Медведєв.

За перший квартал 2022 року International Paper заробила від своєї участі у "Групі Ілім" $93 млн.

У березні International Paper заявила, що хоче продати свою 50-відсоткову частку "Групи Ілім", але угода поки не відбулася, і компанія продовжує працювати в країні-агресорі. Виторг компанії в РФ може становити до $2 млрд.

Інтереси International Paper в Україні не представлені.

6. Rönesans Holding

Rönesans Holding – багатопрофільний турецький холдинг, що працює у будівництві, нерухомості, енергії та охороні здоров’я. Заснована компанія була в Санкт-Петербурзі в 1993 році громадянином Туреччини Ерманом Ілиджаком і лише потім переїхала до турецької Анкари.

Тим не менш, левова частка будівельних проектів, що реалізуються Rönesans Holding, припадає на росію, в цьому переліку:

Ямал ЗПГ — будівництво проекту з видобутку, зрідження природного газу та його постачання з півострова Ямал, що розпочався у 2015 році;

ЗапСибНафтохім – будівництво у Тобольську заводу з виробництва етиленового крекінгу та водню для компанії СІБУР, завершене у 2020 році;

Фосагро Аміачний Завод – будівництво хімічного заводу у Вологодській області Росії;

Амурський ГПЗ – ще один проект з будівництва виробничих потужностей з переробки природного газу, а також доріг та комунікаційних мереж між блоками, резервуару для ЗПГ з вантажною стійкою та інше. Вартість контракту становила $1,6 млрд.

Все це дозволяє "Ренессанс Холдингу" стабільно входити в Топ-100 будівельних компаній Росії і мати виручку не менше 30 млрд руб. щорічно (близько $400 млн). А загальний виторг може перевищувати $900 млн.

У холдингу мовчать про можливість виходу з Росії.

7. HAVI

Компанія, заснована в 1974 році, займається послугами у сферах логістики, упаковки, переробки відходів, планування і в ній працюють понад 10 тисяч осіб у всьому світі.

У Росії компанія працює з 2003 року через дочірню компанію ТОВ "Рулог", яка займається торгівлею, наданням транспортних, складських та інших послуг. Компанії належать 14 великих складських центрів на території Росії, а загальна виручка за 2021 рік склала 70 млрд руб або близько 0,93 млрд дол. З цієї суми у вигляді ПДВ компанія заплатила до бюджету агресора 486 млн. руб. або приблизно 6,5 млн. дол.

В Україні компанія HAVI працює з 1996 року через ТОВ "УСПОТ ЛТД", що має свої склади у Київській області, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові.

8. Mitsubishi Corporation

Одна з найбільших багатопрофільних компаній Японії, чиї інтереси в Росії представлені в торгівлі авто, хімічної промисловості, енергетиці, видобутку корисних копалин, торгівлі та інших.

Про звільнення з Росії Mitsubishi Corporation і не думає, більше того, в серпні уряд Росії дозволив зберегти японській компанії частку в 10% в новому операторі проекту з видобутку та переробки природного газу "Сахалін-2". За підсумками 2020 року колишній оператор цього проекту заробив $4,3 млрд, тобто дохід японської компанії становив щонайменше $400 млн.

Усього ж за даними проекту Leave-russia, виторг компанії в Росії склав 763 мільйони доларів і більше 200 осіб персоналу.

9. Krka

Велика фармацевтична компанія зі штаб-квартирою в Словенії бере свій початок з невеликої лабораторії в 1954 році і поступово вийшла на міжнародний рівень, особливо посиливши свої позиції після 2007 року.

На даний момент продукція компанії йде більш ніж у 70 країн, у яких налічуються 33 дочірні фірми, а персонал налічує понад 12 тисяч співробітників.

Для Krka російський ринок є одним з основних, тому компанія "КРКА Фарма" займається збутом ліків материнської компанії, а ТОВ "КРКА-Рус" — виробництвом ліків на фармацевтичному заводі в місті Істра в Підмосков’ї. Сукупний обсяг продажів за 2021 рік становить близько 50 млрд. руб. або $0,75 млрд.

Той самий завод Krka у підмосковній Істрі

Для порівняння, обсяги продажів своїх ліків в Україні компанія оцінює майже вчетверо нижче ніж у Росії (22 млн євро і 80 млн євро в січні-березні 2021 року) і тому не планує зупиняти свою роботу в Росії.

На сайті своєї компанії в Україні Krka звітувала про надання благодійної допомоги ліками на суму 6 млн грн.

10. Claas Group

Виробник сільськогосподарської техніки з Німеччини, історія якої тягнеться з 1913 року. Компанія досі залишається в руках представників сімейства фундаторів – Клаасів. У 2021 році до складу компанії входили 13 заводів у різних країнах світу, з 11 тис. робітників, а оборот сягав 4,8 млрд євро

У Росії Claas Group почала працювати ще в 1992 році, здійснюючи туди поставки своєї техніки, а в 2003 році компанія розпочала виробництво власних комбайнів у Краснодарі, які здійснюються через ТОВ "Клаас схід".

Згідно з даними з російських реєстрів, ТОВ "Клаас схід" отримала в 2021 31,3 млрд руб. виручки або приблизно $400 млн. Ще майже 20 млрд. руб. ($0,26 млрд) склала виручка ТОВ "Клаас", що займається випуском комбайном у Краснодарі. Тобто всього Claas Group у Росії заробила минулого року не менше $0,65 млрд.

Ще в березні Claas Group заявила про припинення своїх операцій в Україні та Росії, але з країни окупанта так і не вийшла.

Claas Group також працює в Україні з 1998 року через ТОВ "Клаас Україна", що займається збутом техніки, виробленої "материнською" компанією. У 2020 році чистий прибуток ТОВ "Клаас Україна" склав 75 млн грн.

У цей же час західні і російські компанії заробляють в Україні і платять податки в російський бюджет на покупку зброї для вбивства маленьких українців.