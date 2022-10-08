Пенсії від міжнародних організацій: хто з українців претендує і як отримати

Не всі пенсіонери можуть отримату такі виплати

Під час повномасштабної війни багато міжнародних організацій зголосилися виплатити додаткові гроші на допомогу незахищенним групам українців. Кожен благодійний фонд самостійно вирішує, хто саме може претендувати на такі виплати. Нещодавно до допомоги Україні доєдналися ще дві організації, які забезпечать виплатами майже 30 000 осіб.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України. Як зазначається, список заяв для виплати грошової допомоги передано в рамках укладених меморандумів з Норвезькою радою у справах біженців та Відокремленим підрозділом Міжнародної Федерації Handicap в Україні.

Норвезька рада у справах біженців:

особи з інвалідністю, що зареєстровані у Львівській, Тернопільській або Закарпатській областях — 6 000 осіб;

одинокі батьки, що зареєстровані у Харківській, Львівській, Тернопільській або Закарпатській областях — 4 128 осіб;

особи з місцем реєстрації на тимчасово окупованій території — 15 000 осіб.

Відокремлений підрозділ Міжнародної Федерації Handicap в Україні:

особи з інвалідністю (Чернівецька область) — 1500 осіб;

пенсіонери з пенсією менше 3000 грн — 1500 осіб.

На грошову допомогу зможуть претендувати саме ті люди, які подали заявку на платформі єДопомога та відповідають визначеним критеріям, згідно з запитом міжнародних організацій. Тобто серед пенсіонерів на допомогу від організації можуть розраховувати лише ті, хто мають критично низькі виплати від держави.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Пенсійному фонді України попередили про те, що найближчим часом держвиплати пенсіонерам можуть затримувати. Основною причиною назвали пріорітетність розподілення фінансів.