До жовтня Україна отримала від США 8,5 млрд доларів фіндопомоги: на що витратили

Офіційний Вашингтон регулярно виділяє додаткові транші для підтримки нашої країни.

Поки деякі американські республіканці пропонують скоротити військову допомогу Україні, офіційні представники Білого Дому продовжують постачати нашу країну фінансово. За майже вісім місяців повномасштабної війни нашому уряду було надано пряму бюджетну підтримку у сумі 8,5 млрд доларів.

Дані станом на жовтень 2022 року, а також напрямки, на які було витрачено основні виділені кошти, опублікували представники державної організації USAID Україна. Звісно ж, більшість грошей відправилися на фінансування соціальних потреб українських громадян.

Найбільший "шматок" фіндопомоги — 2,5 млрд доларів — допоміг регулярно та безпроблемно отримувати щомісячні виплати українським пенсіонерам. Частина трохи менша — 2 млрд доларів — була витрачена на фінансування подальшого надання критично важливих медпослуг, а також звичайного лікування пацієнтів.

1,3 млрд доларів окупили вартість ресурсів, задіяних для підтримки діяльності органів влади України, та забезпечення отримання необхідних послуг українцями.

Фіндопомога Україні від США на 1 жовтня 2022 року

Інші суми не настільки великі:

487 млн доларів — соцдопомога, яку отримали 240 тис. малозабезпечених сімей, а також 480 тис. людей з інвалідністю;

— соцдопомога, яку отримали 240 тис. малозабезпечених сімей, а також 480 тис. людей з інвалідністю; 472 млн — зарплата для 56,5 тис. працівників рятувальних служб, які щодня ризикують життям;

— зарплата для 56,5 тис. працівників рятувальних служб, які щодня ризикують життям; 406 млн — виплати для 1,3 млн внутрішньо переміщених осіб;

— виплати для 1,3 млн внутрішньо переміщених осіб; 385 млн — оплата праці для вчителів, вихователів, а також інших працівників освітньої сфери (всього 618 тисяч осіб);

— оплата праці для вчителів, вихователів, а також інших працівників освітньої сфери (всього 618 тисяч осіб); 281 млн — субсидії на оплату комуналки, які змогли оформити 1,6 млн домогосподарств.

Нагадаємо, що загальна сума дорівнює 8,5 млрд доларів, і це виключно ті гроші, які надавалися Сполученими Штатами як пряма бюджетна підтримка. Цифри подаються на 1 жовтня 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські експерти думають про можливість скорочення військової допомоги з боку США і наскільки подібний крок з боку команди Байдена можливий.