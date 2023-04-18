Підвищення податків чи друк грошей: експерти розповіли, чи знайдуть кошти на доплати військовим

Економіст пояснив, чому скорочення зарплат топчиновників не допоможе знайти гроші на військові премії

Українські нардепи запропонували повернути військовослужбовцям надбавку у розмірі 30 тисяч гривень незалежно від того, де вони проходять службу та які завдання виконують. Проте експерти сумніваються, що необхідні для цього гроші вдасться знайти у бюджеті.

Як пояснив "Телеграфу" інвестиційний банкір Сергій Фурса, для цієї мети українському керівництву необхідно десь знайти 120 мільярдів гривень, а запропоноване скорочення зарплат топчиновникам дозволить покрити лише 2% від цієї суми та й то не факт, що їх вдасться отримати.

"Зарплата працівникам наглядових рад держкомпаній виплачується не з держбюджету, а з бюджету цих компаній. Знижуючи їхні оклади, ми не тільки аж ніяк не збільшимо державний бюджет, а й зменшимо надходження до нього податків із цих окладів", — пояснив Фурса.

Крім того, він наголосив, що свої зарплати чиновники отримують із коштів міжнародних партнерів, а ці гроші не можна залучати на військові цілі.

Тобто цих грошей не лише мало, а й спрямувати їх на потреби ЗСУ було б неможливо.

Економіст додав, що зараз є лише два способи залучити необхідні кошти — суттєво підвищити податки або запустити "друкарський верстат" Нацбанку.

Варто зазначити, що голова Комітету парламенту з питань фінансів та податкової політики Данило Гетьманцев розповів "Телеграфу", що уряд варіант із підвищенням податків наразі не розглядає.

"Принаймні мені про такі наміри невідомо, і зі свого боку я не бачу потенціалу в економіці України для підвищення податків", — зазначив він.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": Повернення доплат військовим: чому прийняті ВР поправки є "мертвонародженими" і до чого приведе таке загравання з суспільством

Як повідомлялося, виплати військовим у розмірі 30 тисяч гривень скасували у лютому 2023 року.

У березні цього року міністр оборони Олексій Резніков пояснював скасування цього виду доплат економією грошей, а також спробами дотриматись певної справедливості.