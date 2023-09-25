Сяохуй підкрався до Пінчука: китайці зазіхнули на головний бізнес "Інтерпайпу"

Укргазвидобування розподілило 4 млрд гривень. Віктору Пінчуку є про що подумати

Державна компанія "Укргазвидобування" в середині вересня провела серію тендерів очікуваною вартістю 4 млрд грн. Загалом їх було чотири: на постачання обсадних безшовних труб діаметром 339,72 мм; діаметром 177,8 мм та 127 мм; діаметром 508 мм та насосно-компресорних труб.

На найбільший з тендерів, з очікуваною вартістю 1,59 млрд грн, заявки подало три компанії. ТОВ "Інтерпайп Україна" українського мільярдера, зятя екс-президента Леоніда Кучми Віктора Пинчука, американська Vorex LLC українського емігранта Федора Закусило, та китайська Hunan Huge Trading Co., Ltd, якою володіють тамтешні підприємці Ван Сяохуй та Лю Ган.

Пропозиції розкрили 18 вересня. Переможцем по лоту №1 став "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" з пропозицією 654 999 999,99 грн (на 1 коп менше, ніж запропонував Hunan Huge Trading), а по лоту №2 — Vorex. Компанія запропонувала ціну в 654,9 млн грн.

В другому тендері Пінчук в принципі не мав конкурентів, і обидва лоти забрали його компанії "Інтерпайп Ніко Тьюб" (640,24 млн грн) та "Інтерпайп Україна" (640,296 млн грн). Тут фінальна вартість фактично дорівнювала очікуваній "Укргазвидобуванням" — 1,281 млрд грн.

А от в третьому тендері була справжня битва. "Інтерпайп" на нього не прийшов, проте Vorex та Hunan Huge Trading заявилися. Окрім них заявки подали ще три претендента: ТОВ "Торговий дім Трубоізолкомплект" Вячеслава Гордієнка з Дніпра, ТОВ "Торгова Трубна Компанія" його земляка Андрія Лябогова та близьке до нього ТОВ "Ді-Прайм" з Житомира. Переможцем став Hunan Huge Trading з пропозицією в 289,9 млн грн. І нарешті в останньому з тендерів "великої четвірки" у Пінчука знову не виявилось конкурентів, тож всі лоти забрав "Інтерпайп" з сукупним цінником в 663,75 млн грн."Укргазвидобування" зекономило всього 8,6 млн грн. Якщо підсумувати здобутки переможців на вказаних тендерах, то доля "Інтерпайпу" загалом дорівнює 73,3% (2,6 млрд грн), Vorex LLC — 18,5%, Hunan Huge Trading Co., Ltd — 8,2%.

В теорії ці цифри ще можуть змінитися, тому що "Інтерпайп" відверто не любить Vorex. Настільки, що в цьому році компанія Пінчука закидала позовами господарський суд Києва, намагаючись відмінити закупку "Укргазвидобуванням" труб у Vorex. Наприклад, по контракту від 16.03.2023 на 999 млн грн. "Відповідачем і Vorex укладено договір, який порушує законні права та інтереси не лише позивача ("Інтерпайп Україна"), а і держави в цілому, оскільки укладений з порушення вимог тендерної процедури, недотриманням принципів добросовісної конкуренції серед учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, недискримінації учасників та рівного ставлення до них; з огляду на викладене Договір має бути визнаний судом недійсним" — зазначено в позовній заяві. В іншій справі позов до "Укргазвидобування"нещодавно подав вже "Інтерпайп Ніко Тьюб", вимагаючи скасувати рішення, прийняте 24 травня, про перемогу Vorex на тендері з постачання труб на 659 млн грн. Тож цілком можливо, що компанії Пінчука подадуть черговий позов.

Vorex так само не любить "Інтерпайп". Американська компанія виступає дистрибутором кількох китайських виробників труб. Таких, як Hengyang Valin Steel Tube та Tianjin Pipe Corporation. В середині цього року "Інтерпайп" ініціював запровадження майже 52% мита на китайські труби, які імпортує Vorex. І тут Федор Закусило не витримав. І поскаржився конгресмену США. Обраний від Пенсильванії (саме там базухться Vorex) Майк Келлі в середині літа поскаржився на це розслідування до ВТО.

Конфлікт нескладно пояснити. "Укргазвидобування" багато років було найбільшим годувальником створеного Пінчуком колісно-трубного монополіста. Дуже показовий скандал вибухнув в 2018 році. Його героєм став екс-перший заступник гендиректора "Укргазвидобування" Олександр Романюк. В 2018 році Генеральна прокуратура України в рамках кримінального провадження №42017000000003090 дійшла висновку, що "за підтримки та шляхом матеріальної зацікавленості" Романюка, який до приходу в "Укргазвидобування" працював в компаніях Пінчука, "службові особи комітету конкурсних торгів державної видобувної компанії створюють штучні умови для перемоги у конкурсних торгах ТОВ " Інтерпайп Україна". Щоправда, жодних проблем через це "Інтерпайп" так і не мав. Романюк за кілька років і взагалі пішов на підвищення. В травні минулого року він став т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування", і займав цю посаду до січня 2023 року. В переліку замовників "Інтерпайп Україна" в Prozorro саме на цю державну газовидобувну компанію приходиться більше 80% виграних тендерів (18,2 млрд грн).

Vorex може бути ще більш цікавою компанією. Ця компанія, прописана в маленькому містечку Ері в Пенсильванії поруч з місцевою Російською православною церквою, нічого не виробляє. "Укргазвидобування" через неї закуповує китайські труби. Закусило належить ще одна американська компанія — Liberty Tool International, яка розпочала постачання китайських труб підприємствам групи "Нафтогаз" ще в 2017 році. А вже в 2018 компанію їй склала Vorex. При цьому мало хто знає, звідки взявся трубний трейдер Закусило з китайстькими контрактами, і чому саме його полюбили в "Нафтогазі України" та підконтрольному йому "Укргазвидобуванні" так, що він став постачальником труб №2 після Пінчука. Можливо тому, що Закусило має добре налагоджені зв’язки з високопоставленими кураторами НАК "Нафтогаз України" та його дочірніх підприємств.

Що ж стосується Hunan Huge Trading, то цей контракт може стати для неї першим в Україні з 2019 року. Але для того, щоб перемогти, Ван Сяохую та Лю Гану прийшлося дуже сильно зменшити апетити, та знизити стартову ціну майже наполовину: з 460,5 млн грн до 289,9 млн грн. Чи є в цій пропозиції якийсь прибуток, питання. А зроблено це було, очевидно, в розрахунку на створення практичного кейсу успішних поставок труб в Україні. Це дозволить трейдеру розраховувати на нові замовлення.