Хто найменше зробив для економіки країни: відповідь українців здивувала (опитування)

Громадяни України не задоволені діями влади у питаннях економіки

З 3 жовтня Національний банк України запровадив керовану гнучкість обмінного курсу валют, нова система спрямована на реалізацію державної Стратегії пом’якшення валютних обмежень та має посилити стійкість української економіки. Однак більшість українців впевнені, що влада недостатньо робить для боротьби з інфляцією та підтримки економіки, при чому неочікувано лідерами антирейтингу виявилися Кабмін та Верховна Рада.

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group. Так, на запитання "На вашу думку, чи достатньо робить українська влада для боротьби з інфляцією", відповіді респондентів були такими:

робить все, що може і навіть трохи більше – 3%

цілком достатньо — 2,7%

швидше достатньо — 21%

швидше недостатньо — 34,7%

категорично недостатньо — 14,4%

взагалі нічого не робить — 12,6%

важко відповісти — 11,6%

На запитання, "Хто зробив найбільший внесок у підтримку української економіки з початку повномасштабного вторгнення", українці у жовтні відповіли так:

західні партнери — 74,7%

українські волонтери — 47%

український бізнес — 41,3%

український уряд — 4,8%

Верховна Рада — 1,4%

важко відповісти — 11,9%

Відповідаючи на запитання, "Хто зробив найменший внесок у підтримку української економіки з початку повномасштабного вторгнення", 66,7% респондентів вказали на Верховну Раду. При цьому 52,5% опитаних вважають, що це український Уряд.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфа" із компанією Active Group. Дослідження проведено компанією Active Group за допомогою онлайн панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 років та старше. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю та регіоном України).

Раніше "Телеграф" розбирався, коли українцям буде вигідно позичати у банків. Станеться це при виконанні однієї умови та не дуже скоро.