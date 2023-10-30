Банківська тайна: БЕБ та офіс генпрокурора розбираються зі схемами виводу майна з Мегабанку

Власник ліквідованого Мегабанку Віктор Суботін, який може бути причетним до зухвалих схем, досі керує стратегічним активом держави

Активи визнаного в минулому році неплатоспроможним Мегабанку привернули увагу правоохоронців. Ще нещодавно ця установа хизувалась першокласними акціонерами. Чималими пакетами акцій володіли ЄБРР і німецький державний фонд KfW. В 2009 році кожна установа купила по 15% банку. Проте фактично контролював банк і керував ним через довірених осіб харківський бізнесмен Віктор Суботін, в якого було близько 60% акцій. Докерувалися до ліквідації. І тепер правоохоронці розбираються з тим, як банк позбувся купи активів перед визнанням його неплатоспроможним, і чому хотів завести в партнери росіян.

Мегабанк завжди відрізнявся. Не лише великими акціонерами, але й вмінням його власника пристосовуватись до будь-яких політичних реалій. Колишній

перший секретар Харківського міського комітету комсомолу Віктор Суботін з 1992 року працював в банку "Добродій". В 1996 році він став Мегабанком та поступово перейшов під контроль Суботіна. Той підтримував тісні зв’язки з багаторічним керівником одного з промислових гігантів Харкова, ПАТ "Турбоатом", Анатолієм Бугайцом, який в 2006 р став нардепом від Соціалістичної партії України. Саме Бугаєц порадив Суботіна соціалістці Валентині Семенюк — тодішній голові Фонду державного майна, що володів 75% акцій "Турбоатома", в якості свого наступника. В 2005 році Суботін став членом СПУ, а в 2007 — керівником "Турбоатому".

В 2010 році, коли політична ситуація змінилась, Суботін перейшов до Партії регіонів і став депутатом Харківської облради. А коли Янукович втік, Суботін вийшов з ПР, і наступного року вже балотувався до Харківської обласної ради 7 від Блоку Петра Порошенка, проте безрезультатно. А в 2020 році Суботін таки став депутатом Харківської обласної ради — як не дивно, від партії "Слуга народу".

Віктор Суботін на 87-му дні народження "Турбоатому". Фото "Українських енергетичних машин"

Проте його банк це все ж не врятувало. В 2022 році НБУ вивів Мегабанк з ринку. І якось так співпало, що перед цим банк втратив чимало ліквідних активів. Про це поступово стає відомо із рішень судів.

Останнє рішення — доволі свіже. Личаківський суд Львова з подачі Офісу Генерального прокурора 5 жовтня наклав арешт на майже півсотні об'єктів нерухомості, які належали Мегабанку, та були виведені з нього напередодні введення тимчасової адміністрації. За підрахунками "Телеграфу", їх загальна площа — більше 175 000 кв. м. Всі арештовані активи розташовані в Харкові та Харківській області. Загальна вартість — майже 612 млн грн. В таку ж суму слідчі оцінили збитки, нанесені банку. Справа в тому, що покупці придбали цю нерухомість у банку за його ж за гроші. Та ще й з розстрочкою оплати.

Розслідуванням цієї схеми зараз займається Головне слідче управління Державного бюро розслідувань (за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора) в рамках кримінального провадження №42019221430000469. А натхненником накладання арешту став Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО). Саме його представник в травні цього року подав заяву до правоохоронних органів про незаконні дії з нерухомим майном Мегабанку.

Попередні висновки слідчих БЕБ обіцяють проблеми. Як Суботіну, так і для чиновникам Мінфіну, які в 2017-2021 відкрили Мегабанку кредитну лінію на 30 млн євро для кредитування малих та середніх підприємств. "Службовими особами АТ "Мегабанк", за погодженням та попередньою змовою зі службовими особами Міністерства фінансів України, з метою привласнення й заволодіння виділеними Міністерством фінансів України коштами…здійснювалось кредитування пов`язаних (підконтрольних) з банківською установою та її бенефіціарними власниками юридичних осіб, у тому числі з ознаками фіктивності, без заставного майна, або оформленням застав на неіснуюче майно чи майно за умисно завищеною вартістю, без мети повернення цих коштів, з подальшим їх використанням на власний розсуд і у власних інтересах, що спричинило та спричиняє тяжкі наслідки" — так звучить фабула цього кримінального провадження.

Таке кредитування мало свої вади. Гроші поступово закінчувались, а "свої" боржники повертати їх не поспішали. То ж Мегабанку довелося долучати партнерів з грошами звідусіль, особливо не дивлячись на їх походження. Так в Мегабанку наприкінці 2021 року з’явився новий акціонер — скандальний нардеп Максим Єфімов (той самий, що купив "вертолітний майданчик Януковича" і оформив його на матір), якому відійшло близько 10% акцій.

А згодом, за інформацією БЕБ, керівництво Мегабанку вступило в змову з латвійською Royal Pay Europe (проти неї запроваджено санкції на підставі Указу Президента України та Рішення РНБО України від 12.01.2023) та кіпрською Startling Limited (запроваджено санкції на підставі Указу Президента України та Рішення РНБО України від 10.03.2023).

Разом з цими компаніями, що наприкінці 2021 року розмістили в Мегабанку вклади на 12 млн євро, представники колишнього менеджменту, як стверджують в БЕБ, "вчинюють заволодіння майном АТ "Мегабанк", у тому числі об`єктами нерухомого майна в Харкові, а також здійснюють ймовірне фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, шляхом сплати податків до бюджету країни агресора".

Про те, що Мегабанк стрімко позбувається активів, стало відомо на початку лютого 2022 року, коли цей банк уже мав помітні проблеми із ліквідністю. Тоді він передав в іпотеку вказаним Royal Pay Europe та Startling Limited (їх фактичний власник — росіянин Сергій Кондратенко, близький до російського букмекера 1xBet, що підтримує "героїв СВО") найціннішу нерухомість в Харкові вартістю майже 361 млн грн. В тому числі 1800 кв. м на вул. Сумській, 39 в самому центрі міста, де знаходився офіс Мегабанку. Це майно "забезпечило зобов’язання" банку. В лютому 2023 року право власності на все це майно, за даними ФГВФО, було перереєстровано на сторонню особу — Наталію Іванівну Джунь. Людина з таким же ПІБ в 2017-2023 була керівником телеканалу НТН Дмитра Фірташа, що знаходиться в санкційному списку РНБО. І такий зв’язок не виглядає дуже дивним — за даними "Телеграфу", як мінімум з 2021 року Мегабанк обслуговував майже всі газозбутові регіональні компанії Дмитра Фірташа.

Будівля Мегабанку по вул. Сумський, 39 в Харкові. Фото Харків today

"Зазначена подія є прямим порушенням норм чинного законодавства, та окремо спеціальних нормативних актів, якими регулюється функціонування та діяльність держави під час дії воєнного стану в Україні" — зауважили в ФГВФО.

Проблеми банку накопичувались. І 3 лютого 2022 року НБУ відніс Мегабанк до категорії проблемних. А в червні та липні 2022 правління Національного банку України прийняло рішення про визнання Мегабанку неплатоспроможним, відкликання його банківської ліцензії та ліквідацію. Загальна сума вимог кредиторів банку — понад 8 млрд грн. З них більше 1 млрд грн — це вимоги "Турбоатому" (зараз він називається "Українські енергетичні машини"), ще приблизно півмільярда — борг перед Мінфіном.

Віктор Суботін з президентом Володимиром Зеленським на Дністровський ГАЕС. Фото "Українських енергетичних машин"

Битва за нерухомість, переписану на Джунь, зараз в самому розпалі. За даними "Телеграфу", нова власниця нещодавно подала позов до Дзержинського районного суду Харкова, вимагаючи "усунення перешкод у розпорядженні нерухомим майном". А от війна за активи, які зараз арештовані львівським судом, тягнеться з минулого року — і поки йде не на користь Мегабанку. За даними "Телеграфу", новими власниками цих активів стали маловідомі компанії — ТОВ "Кріфтель", ТОВ "Харківська овочева фабрика", ТОВ "Скай Фул", ПП "Колома", ТОВ "Тея", ТОВ "Більбао Компані". Всі вони оформлені на номінальних власників-фізосіб, які в більшості придбали активи банку за його ж кошти. І, за даними БЕБ, всі вони були пов’язаними з Мегабанком.

Наприклад, 26 листопада 2021 ТОВ "Скай Фул" отримало від Мегабанку кредит на суму 1,49 млн євро зі строком повернення до 30.04.2031 під 8% річних, і на ці гроші в той же день купило у банку 948,8 кв. м нерухомості в центрі Харкова на вул. Сумській, 39. А ТОВ "Кріфтель" було створене 18 січня 2022 та зареєстроване на нікому не відому харків’янку Ірину Ковальову, а вже через 2 тижні воно отримало від Мегабанку кредит на 127 млн грн, який використало на купівлю його ж нерухомості — близько 2 000 кв. м за адресою Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, будинок 61.

Більшість спорів з вказаними компаніями не доведені до кінця, тому що відповідачі добились їх зупинення до розгляду справи №640/12723/22. В ній Віктор Субботін особисто позивається до Національного банку України з вимогою визнати протиправним та скасувати його рішення про віднесення Мегабанку до категорії неплатоспроможних. Раніше він стверджував, що НБУ цілеспрямовано зробив все, щоб закрити Мегабанк, відмовившись надавати йому рефінансування після повномасштабної агресії. Поки що в ції справі НБУ з тріском програє. Рішенням Окружного адміністративного суду Києва від 10 листопада 2022 року, яке було залишено без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 15 березня 2023 року, позов Субботіна було задоволено повністю. Остання надія НБУ — на Верховний суд України, куди була подана касація.

Будівля Мегабанку по вул. Драгомирівський, 10 в Харкові. Фото domik

Поки БЕБ та Офіс Генпрокурора намагаються виявити, хто ж міг стояти за цими зухвалими схемами (в матеріалах справи фігурують "невстановлені досудовим розслідуванням колишні службові особи АТ "Мегабанк", які діяли за попередньою змовою групою осіб із невстановленими службовими особами компаній-покупців нерухомості та іншими невстановленими особами), "Телеграф" знайшов ознаки того, що вигодонабувачем міг бути безпосередньо Суботін. Наприклад, ТОВ "Харківська овочева фабрика" оформлена на Сергія Луніна, який в 2016-2018 був директором інвестиційного фонду "Слобожанщина". Його бенефіциарний власник — Віктор Суботін. Цій компанії відійшло найбільше нерухомості — комплекс будівель на вул Драгомирівській, 10 в Харкові площею близько 110 000 кв. м. Раніше він належав компанії "Альянс", що специалізувалась на вирощуваннi овочiв в теплицях та входила до сфери інтересів сім’ї екс-губернатора Харківської області Євгена Кушнарьова.

Схожа історія з іншою маловідомою компанією. ПП "Колома", якому відійшло близько 1 700 кв м нерухомості банку, оформлене на студентку Харківського економічного університету (з 2018 р) Олександру Кічату. Проте до неї директором цієї компанії був Олександр Карпич. Він відомий як багаторічний менеджер групи Суботіна, який керував його структурами (такими, як ТОВ "Конекс", "Інтер-консалтинг", "Антей Бізнес-Л" ті інші) як мінімум з 2009 року.

Віктор Суботін приймає на заводі премьєра Дениса Шмигаля. Фото "Українських енергетичних машин"

Додає інтриги той факт, що Суботін і досі залишається гендиректором "Українських енергетичних машин", які, скоріше за все, свої гроші, вкладені в Мегабанк, вже не отримають. Бо компанія внесена аж до дев’ятої черги кредиторів — як юридична особа, пов’язана з банком. "Українські енергетичні машини" підконтрольні державі, яка через Кабмін володіє більше 75% акцій цього підприємства. І українську владу, схоже, цей менеджер цілком влаштовує. Той самий менеджер, що судиться з НБУ, завів гроші фактично державного підприємства в свій власний банк, що згодом лопнув та став фігурантом кримінального провадження.