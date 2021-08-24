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Хотів привернути увагу: в Києві затримали чоловіка, який облив себе і флагшток "кров’ю" (фото)

Автор
Д. Іщенко
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Хотів привернути увагу: в Києві затримали чоловіка, який облив себе і флагшток "кров’ю" (фото) Новина оновлена 24 серпня 2021, 18:33
Комунальники відмивають фарбу зі сходів КМДА і флагштока

Вандалом виявився уродженець Запорізької області. Він затриманий.

Поліцейські затримали і доставили у відділення поліції правопорушника, який у вівторок, 24 серпня, близько 13:00 біля будівлі Київської міської державної адміністрації облив себе і флагшток фарбою.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва на сторінці в соцмережі Facebook.

На місці правоохоронці з’ясували, що до адмінбудівлі на вулиці Хрещатик підійшов чоловік і облив себе і флагшток червоною фарбою.

"Свої дії він пояснив тим, що хотів привернути увагу суспільства", — йдеться в інформації.

Разом з тим, в поліції не уточнили, до чого чи до кого саме вандал хотів привернути увагу.

Поліцейські затримали порушника, ним виявився уродженець Запорізької області 1987 року народження.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу

Як повідомлялося, 24 серпня прямо під час параду до Дня Незалежності України в центрі Києва чоловік спробував вчинити акт самоспалення.

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