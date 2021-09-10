Заробив 5 млн грн на фальшивих ПЛР-тестах: у Києві затримали Covid-шахрая (фото)

Раніше судимий київський бізнесмен виготовляв фальшиві медичні документи.

Створенням довідок про вакцинацію від COVID-19 і фіктивних результатів ПЛР-тестів він займався з початку року. Одна довідка коштувала 500 грн — дешевше, ніж в харківській лабораторії, яку СБУ викрила днем раніше.

Про підприємливого ділка повідомляє Служба безпеки України.

"Центр" виготовлення фальшивок чоловік обладнав вдома, в Шевченківському районі Києва. Під час обшуку там знайшли не тільки фальсифікат і фейкові печатки, але і техніку з доказами, а також ряд банківських карт для отримання винагороди.

Правоохоронці виявили електронні докази

За час роботи він виготовив близько 10 тисяч підробок на суму близько 5 млн грн. Замовити у нього можна було і комплектом — відразу дві довідки для вильоту і для прильоту в Україну.

Приклад підробки

Поширював через рідню, яка працювала в турагентствах Києва. Зараз СБУ з’ясовує, хто був причетний до такої схеми. Діяльність для чоловіка була не нова. Він уже раніше був судимий за підробку документів.

Спосіб поширення — не новий. Раніше "Телеграф" писав, що в Києві турфірми підробляли продажем фіктивних ПЛР-тестів, а українські сертифікати визнали за кордоном.