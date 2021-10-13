Рус

Коронавірус не пройде! Аніматори у Києві придумали, як зробити виступ безпечним і заробити більше

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
21
Дитячий аніматор у Києві в середньому коштує 600 гривень за годину
Дитячий аніматор у Києві в середньому коштує 600 гривень за годину

Вакциновані аніматори оцінюють свою роботу на кілька сотень дорожче

Пандемія коронавірусу внесла свої корективи у діяльність як художніх колективів, так і окремих аніматорів. У якийсь момент вони втратили можливість виступати для дітей через небезпеку поширення COVID-19, однак найбільш винахідливі з них знайшли спосіб не тільки поновити діяльність, а й заробити трохи більше за конкурентів.

Про це свідчать відповідні оголошення на онлайн-платформі OLX.

Так, у Києві послуги аніматорів, які мають щеплення від коронавірусу та відповідний сертифікат, коштують на кілька сотень гривень дорожче, аніж у тих, хто щеплень від COVID-19 не отримав.

З-поміж величезної кількості героїв, які так люблять маленькі діти, аніматори вказують, що їх виступ є більш безпечним у звʼязку з вакцинацією. Сертифікати вони обіцяють привезти з собою і показати на вимогу замовника свята.

Якщо порівняти ціну, то за свої послуги вакциновані аніматори беруть 800 гривень за годину роботи, у той час як середня ціна такої пропозиції по Києву коливається у межах 600 грн/год.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, українці винайшли спосіб, як заробити на антивакцинаторах. Противникам щеплень від коронавірусу пропонують спеціальні ґаджети, які захищають від нього.

Теги:
#Україна #Діти #Вакцинація #Аніматори
Антон Поляков
Україна
Намагалися врятувати до останнього: в мережі показали відео смерті нардепа Полякова
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков
Намагалися врятувати до останнього: в мережі показали відео смерті нардепа Полякова
Дата публікації
Категорія
U811 "Балта"
У Чорному морі сталося серйозне НП на українському військовому кораблі: подробиці (фото)
Дата публікації
Категорія
Школа
Достроковим канікулам — бути: в Міносвіти приняли рішення
Дата публікації
Категорія
У ботсаду імені Гришка жінку шість разів вдарили битою по голові
Шість разів вдарив битою по голові: з'явилися нові деталі зухвалого нападу на жінку у Києві (ексклюзивні фото)
Дата публікації
Категорія
Прийдешні вихідні — чудова нагода для мандрівки Україною
Де провести "довгі" вихідні на Покров: топ небанальних місць для коротких подорожей Україною