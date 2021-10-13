Коронавірус не пройде! Аніматори у Києві придумали, як зробити виступ безпечним і заробити більше

Вакциновані аніматори оцінюють свою роботу на кілька сотень дорожче

Пандемія коронавірусу внесла свої корективи у діяльність як художніх колективів, так і окремих аніматорів. У якийсь момент вони втратили можливість виступати для дітей через небезпеку поширення COVID-19, однак найбільш винахідливі з них знайшли спосіб не тільки поновити діяльність, а й заробити трохи більше за конкурентів.

Про це свідчать відповідні оголошення на онлайн-платформі OLX.

Так, у Києві послуги аніматорів, які мають щеплення від коронавірусу та відповідний сертифікат, коштують на кілька сотень гривень дорожче, аніж у тих, хто щеплень від COVID-19 не отримав.

З-поміж величезної кількості героїв, які так люблять маленькі діти, аніматори вказують, що їх виступ є більш безпечним у звʼязку з вакцинацією. Сертифікати вони обіцяють привезти з собою і показати на вимогу замовника свята.

Якщо порівняти ціну, то за свої послуги вакциновані аніматори беруть 800 гривень за годину роботи, у той час як середня ціна такої пропозиції по Києву коливається у межах 600 грн/год.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, українці винайшли спосіб, як заробити на антивакцинаторах. Противникам щеплень від коронавірусу пропонують спеціальні ґаджети, які захищають від нього.