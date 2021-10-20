Київ на порозі "червоної зони" — Кличко

За словами Кличка, більшість нових пацієнтів не отримували жодної дози вакцини від COVID-19.

У Києві та по всій Україні погіршується ситуація з коронавірусів, лише за попередню добу в місті було зафіксовано понад тисячу нових випадків інфікування, з них в лікарню потрапили близько 500, більшість — у важкому стані.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко.

"Ліжка в столичних лікарнях стрімко заповнюються. Київ — на порозі червоної зони", — повідомив він.

Він закликав жителів столиці не вірити "дикої" пропаганді антивакцинаторів і йти в пункти вакцинації. Також він додав, що таких в місті вистачає.

За його словами, 98% всіх людей в госпіталях вакциновані, а переважна кількість смертей фіксується саме серед тих, хто не отримав жодної дози вакцини.

Кличко вказує, що зараз в задачах міської влади — не допустити колапсу медичної системи та зберегти життя громадян.

"Пам’ятайте: вірус блокує повноцінне життя. І вибір у нас невеликий: або вакцинація, або — ізоляція", — повідомив мер Києва.

Як повідомлялося раніше, голова Комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький під час свого виступу у Верховній Раді заявив, що біля київського крематорію спостерігається довга черга катафалків. При цьому він обрушився з критикою на своїх колег, які з’являються в стінах парламенту без масок і не бажають робити цю процедуру.