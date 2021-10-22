Порятунок від обмежень "червоної" зони: де в Києві можна вакцинуватися від COVID-19 (адреси)
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Деякі з центрів вакцинації працюють щодня
З кожним днем Київ все швидше наближається за епідемічними показниками до "червоної" карантинної зони. Щоб посилення карантину не сталося, жителям столиці пропонують швидше вакцинуватися проти COVID-19.
"Телеграф" підкаже адреси кількох пунктів, де проводять імунізацію, а також розповість, які препарати пропонують киянам медики.
Де вакцинуватися?
На території столиці працює 138 пунктів, в яких можна отримати щеплення від коронавірусу. Це як приватні клініки, так і державні амбулаторії.
Втім, щоб із подальшим внесенням ваших даних у систему (для отримання COVID-сертифікату в тій же "Дії") було менше мороки, краще звернутися до центру масової вакцинації. Таких установ в Києві створено аж 44. Ось адреси деяких із них:
- Міжнародний виставковий центр (щодня з 10:00 до 18:00);
- КНП "ЦПМСД Печерського р-ну м. Києва", вул. Мазепи, 2, каб. 40 (щодня з 9:00 до 16:00);
- ТРЦ Blockbuster Mall, просп. Бандери Степана, 36 (щодня з 11:00 до 17:00);
- ТРЦ "SKY MALL", вул. Шухевича 2 Т (щодня з 11:00 до 16:00);
- ТРЦ "Рівер Молл", Дніпровська Набережна, 12 (щодня з 11:00 до 17:00);
- ТРЦ "GULLIVER", пл. Спортивна, 1А (щодня з 11:00 до 18:00);
- КНП "ЦПМСД №1" Голосіївського району м. Києва, вул. Якубовського, 6, каб. 116 (будні з 10:00 до 15:00, сб-нд — з 9:00 до 15:00);
- КНП "ЦПМСД №2" Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10, каб. 414 (будні з 10:00 до 15:00, сб-нд — з 9:00 до 15:00);
- КНП "Київська студентська поліклініка", вул. Політехнічна, 25/29, 1 поверх, каб. 103 (будні з 10:00 до 15:00, сб-нд — з 9:00 до 15:00);
- ТЦ "Епіцентр К", вул. Братиславська, 11 (щодня з 11:00 до 19:00).
З повним переліком всіх центрів ви можете ознайомитися на спеціальному сайті МОЗ, вибравши у відповідній графі Київ.
Чим імунізують?
Згідно інформації на сайті КМДА, столичні медики, як і їхні колеги в інших регіонах, використовують чотири основні вакцини для вакцинації населення. Це AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech і Moderna.
Як свідчить статистика, більшість киян віддають перевагу американському Pfizer. Цей препарат вибрали 45% вакцинованих у столиці людей. На другому місці за "популярністю" знаходиться CoronaVac.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, чи будуть проходити в столиці концерти та інші масові заходи після ймовірного посилення карантинних обмежень.
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