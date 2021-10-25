"Хворих багато, і вони задихаються": що насправді коїться у ковідному відділенні (ексклюзивні фото та відео)

Більшість госпіталізованих не щеплені від коронавірусу

У лікарні Києва потрапляє все більше пацієнтів з коронавірусом і значно зростає число тих, хто потребує кисню. Шокує той факт, що практично всі, хто потрапив у госпіталь з COVID-19, не мали щеплення від цієї хвороби.

Про це у ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла хвора коронавірусом пацієнтка під однією зі столичних лікарень.

За словами жінки, у коронавірусному відділенні Київської міської клінічної лікарні №3 всі госпіталізовані пацієнти — без щеплень від COVID-19. Стан їх здоров’я дуже плачевний.

"Я запитувала у людей, які надходили в відділення — щеплених немає. Стан жахливий, молодняк десь від 40 до 50 задихається. Два дні тому померла бабуся вночі, людям похилого віку взагалі жах. І ніхто не прищеплюється від коронавірусу", — повідомила жінка.

Також вона додала, що всі нещеплені пацієнти — "важкі" і досить категорично заявила, що тих лікарів, які закликають відмовлятися від щеплень від коронавірусу, "потрібно стріляти".

Відзначимо, що жінка також хворіє коронавірусом, проте переносить його у легкій формі, однак в цьому відділенні лікують її маму — вона у важкому стані.

До слова, великого ажіотажу біля стін цієї лікарні Києва наш кореспондент не помітив. Карети швидкої допомоги припарковані у різних кутах території, напливу хворих коронавірусом на момент виходу новини не спостерігалося.

Фото, відео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Харкові коронавірусні лікарні і крематорії не справляються з навантаженням. З’явилися відповідні відео.