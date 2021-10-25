"Хворих багато, і вони задихаються": що насправді коїться у ковідному відділенні (ексклюзивні фото та відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 725
Більшість госпіталізованих не щеплені від коронавірусу
У лікарні Києва потрапляє все більше пацієнтів з коронавірусом і значно зростає число тих, хто потребує кисню. Шокує той факт, що практично всі, хто потрапив у госпіталь з COVID-19, не мали щеплення від цієї хвороби.
Про це у ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла хвора коронавірусом пацієнтка під однією зі столичних лікарень.
За словами жінки, у коронавірусному відділенні Київської міської клінічної лікарні №3 всі госпіталізовані пацієнти — без щеплень від COVID-19. Стан їх здоров’я дуже плачевний.
"Я запитувала у людей, які надходили в відділення — щеплених немає. Стан жахливий, молодняк десь від 40 до 50 задихається. Два дні тому померла бабуся вночі, людям похилого віку взагалі жах. І ніхто не прищеплюється від коронавірусу", — повідомила жінка.
Також вона додала, що всі нещеплені пацієнти — "важкі" і досить категорично заявила, що тих лікарів, які закликають відмовлятися від щеплень від коронавірусу, "потрібно стріляти".
Відзначимо, що жінка також хворіє коронавірусом, проте переносить його у легкій формі, однак в цьому відділенні лікують її маму — вона у важкому стані.
До слова, великого ажіотажу біля стін цієї лікарні Києва наш кореспондент не помітив. Карети швидкої допомоги припарковані у різних кутах території, напливу хворих коронавірусом на момент виходу новини не спостерігалося.
Фото, відео: Ян Доброносов, "Телеграф"
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Харкові коронавірусні лікарні і крематорії не справляються з навантаженням. З’явилися відповідні відео.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-