30-40% зразу йдуть у реанімацію: що відбувається у лікарнях Києва через COVID-19 (відео)

За добу на хворих йде близько 7 тонн медичного кисню

В Україні стрімко зросла кількість госпіталізованих з коронавірусом громадян — лише за минулу добу у лікарню потрапили 5 925 осіб. У регіонах скаржаться, що кисню для хворих критично не вистачає, а у одній з лікарень Києва зазначили, що за добу на ковідних пацієнтів йде аж 7 тонн кисню.

Про ситуацію у Київській міській клінічній лікарні №4 розповіла головлікар Тетяна Мостепан, передає y Telegram мер Києва Віталій Кличко.

За словами головлікаря, практично 30-40% хворих коронавірусом пацієнтів потрапляють одразу у реанімацію. COVID-19 розвивається швидше і агресивніше, тому у стаціонарах немає пацієнтів середнього ступеня тяжкості — таких лікують амбулаторно.

Критична ситуація у цій лікарні Києва і з зайнятістю ліжок з киснем — тут вони заповнені на 90%.

"У нашій лікарні 455 ліжок кисневих і всі ліжка фактично зайняті. Загруженість лікарні коливається десь у межах 90%. Розхід кисню складає близько 7 тонн. Такого не було ніколи", — заявила Тетяна Мостепан.

Лікар додала, що у найважчі часи пандемії йшло 4-5 тонн кисню на добу, а зараз всі пацієнти, що до них потрапляють є кисневозалежними.

При цьому, вказує головний лікар, у стаціонарі знаходиться з вакцинованих пацієнтів близько 3-4%, у реанімації немає жодного.

"Можемо сказати чітко, що у вакцинованих людей немає таких агресивних змін і такого агресивного перебігу хвороби, як у людей, які не вакциновані", — резюмувала вона, закликавши вакцинуватися від коронавірусу.

Додамо, що Київська міська клінічна лікарня №4 знаходиться у Соломʼянському районі столиці та приймає пацієнтів з коронавірусом цілодобово.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Одесі та області заявили про кисневу кризу — життя 45 пацієнтів опинилося під загрозою.