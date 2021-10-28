Київ готується до "червоної зони": кожен десятий госпіталізований із COVID-19 у реанімації

Кисню потребує дві третини пацієнтів ковід-лікарень.

У Києві через погіршення епідобстановки за коронавірусом можуть оголосити посилення карантинних норм вже 29 жовтня. На п’ятницю запланована міську комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Її збирають через те, що у столиці три доби заповненість хворими ліжок із киснем перевищує 65%.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

У столичних лікарнях на 28 жовтня — 3334 особи з коронавірусом та понад 450 із підозрою на захворювання. Серед них – 50 та 27 осіб відповідно – неповнолітні.

Більш ніж половина хворих — 2,4 тис. — у тяжкому стані. Майже три тисячі потребують кисню. У реанімації – 339 осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що із суботи "червона зона" розширюється на 15 областей. За два дні до цього в Україні зафіксували черговий антирекорд із захворюваності на коронавірус — понад 26 тисяч людей.

Також у столиці вже вжили заходів щодо стримування осінньої "хвилі" епідемії серед учнів та педагогів — школи відправили на карантин.