У центрі Києва побили водія таксі: приводом стало просте прохання (фото, відео)
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Напад стався на майдані Незалежності.
У Києві напали на таксиста Uber. Інцидент стався близько 6-ї ранку в центрі міста. Потерпілий розповів, що агресію трьох невідомих молодих чоловіків спровокувало його прохання надіти маски.
Про це повідомляє Телеграм-канал Pavlovsky NEWS.
Чоловіки сіли в авто на Хрещатику. Коли 26-річний водій Роман звернувся до них із проханням надіти засоби індивідуального захисту, його спочатку почали душити. Потім чоловікові вдалося вибратися з авто, але його наздогнали на вулиці та жорстоко побили. Таксист розповів, що його погрожували вбити, якщо він не відвезе нападників у Бровари. На допомогу водієві ніхто з тих, хто проїжджав повз, не прийшов.
Чоловік погодився на умови нападників, виїхавши з Броварів, вирушив до лікарні. У нього діагностували перелом верхньої щелепи та струс мозку. Може знадобитися оперативне втручання.
Поліція пообіцяла приїхати до Романа до лікарні.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Чернігівщині в Прилуках побили місцевого депутата — троє невідомих напали на нього дорогою додому.
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