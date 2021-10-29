У київських центрах вакцинації аншлаг через запровадження "червоної" зони (відео)

Обмеження почнуть діяти за два дні.

З початку листопада столиця України приєднається до 15 областей "червоної зони" за коронавірусом. Відповідно в Києві запровадять низку обмежень щодо епідбезпеки.

Щоб вони менше вплинули на повсякденне життя, кияни масово попрямували до центрів вакцинації, вистоюючи довгі черги, щоб отримати щеплення.

В одному із таких центрів не обійшлося без казусів. Чоловік із лав противників вакцинації влаштував імпровізовану проповідь. Стоячи перед чергою з бажаючих імунізуватися від COVID-19, він розповідав, що їм "введуть цифровий код". Також він порадив "відмовитися від вакцинації та сподіватися на Господа".

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві одним днем посилили карантин на місцевому рівні і потрапили в "червону зону". З першого листопада у столиці користуватися транспортом, відвідувати бари та ТРЦ можуть лише вакциновані громадяни чи власники негативного тесту на коронавірус, зробленого методом ПЛР. На такі заходи пішли через зростаючу кількість хворих на коронавірус і збільшену потребу госпіталізованих хворих у кисні.