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У київських центрах вакцинації аншлаг через запровадження "червоної" зони (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Вакцинація у Києві. Новина оновлена 29 жовтня 2021, 20:47
Вакцинація у Києві.

Обмеження почнуть діяти за два дні.

З початку листопада столиця України приєднається до 15 областей "червоної зони" за коронавірусом. Відповідно в Києві запровадять низку обмежень щодо епідбезпеки.

Щоб вони менше вплинули на повсякденне життя, кияни масово попрямували до центрів вакцинації, вистоюючи довгі черги, щоб отримати щеплення.

В одному із таких центрів не обійшлося без казусів. Чоловік із лав противників вакцинації влаштував імпровізовану проповідь. Стоячи перед чергою з бажаючих імунізуватися від COVID-19, він розповідав, що їм "введуть цифровий код". Також він порадив "відмовитися від вакцинації та сподіватися на Господа".

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві одним днем посилили карантин на місцевому рівні і потрапили в "червону зону". З першого листопада у столиці користуватися транспортом, відвідувати бари та ТРЦ можуть лише вакциновані громадяни чи власники негативного тесту на коронавірус, зробленого методом ПЛР. На такі заходи пішли через зростаючу кількість хворих на коронавірус і збільшену потребу госпіталізованих хворих у кисні.

Теги:
#Київ #Карантин #Коронавірус
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