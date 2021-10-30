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"Черги не зменшуються": у Києві у пунктів вакцинації продовжуються стовпотворіння (фото, відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Черги до пунктів вакцинації
Черги до пунктів вакцинації

Очевидно, люди не бажають вирушити на "локдаун".

З 1 листопада Київ перейде в "червону зону" карантину, а це означає, що багато звичайних речей для багатьох жителів столиці знову стануть недоступними.

Втім, як заявив міський голова Віталій Кличко, поки що обмеження поширюватимуться лише на невакцинованих городян.

"Зараз локдаун у місті Києві діятиме лише для тих людей, які не вакциновані. Ті, хто вакцинований, можуть вільно почуватися", — сказав він в ефірі "Свобода слова".

Ці його слова призвели до того, що багато людей, які чекали на нагоду вакцинуватися, зараз почали утворювати довгі черги біля пунктів вакцинації.

Кадри, що підтверджують це, були оприлюднені в телеграм-каналі "Київ NEWS".

"У Києві черги на вакцинацію не зменшуються", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, з 30 жовтня "червону зону" карантину було введено у Львівській області.

Таким чином, під кінець жовтня більша частина українських регіонів перебувають у зоні із найбільш жорсткими протиепідемічними обмеженнями.

Теги:
#Київ #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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