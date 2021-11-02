Ціна за правду: відомого лікаря-інфекціоніста звільнили з лікарні у Києві

Лікар заявив про тиск "згори".

Український лікар-інфекціоніст Євгеній Дубровський, який раніше критикував систему сертифікатів вакцинації від коронавірусу, втратив роботу в розпал епідемії.

Про це він написав у себе у Фейсбук.

"Говорити правду в нашій країні складно. Цей день настав. Мені сказали написати заяву за власним бажанням, по-хорошому, і звільнили з лікарні", — написав він.

За його словами, керівництво Київської клінічної лікарні №4 відмовилося розглядати будь-які варіанти подальшої співпраці.

"Наскільки це розумно, у такий складний період скорочувати і так, критично відсутні, кадри? Судити не мені. Однак, ілюстрація ситуації очевидна: Україна продовжує втрачати медиків у стаціонарах, процес триває", — додав Дубровський.

Він зазначив, що пропрацював у медустанові понад 10 років і не просить співчуття чи захисту, а також не має наміру залишати свою сферу діяльності.

Що саме спричинило звільнення він не уточнив.

Нагадаємо, раніше Дубровський стверджував, що імунітет перехворіли на COVID-19 людей може "тримати оборону" проти повторного зараження, а також зазначав, що цей захист буде довгостроковим.