Противники вакцинації від COVID-19 перекрили центр Києва, проїхати неможливо (карта, фото, відео)
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Серед вимог учасників мітингу – скасування карантинних обмежень та обов’язкової вакцинації.
Вакцинація від коронавірусу, яка найменш популярна серед жителів Західної України, змушує противників щеплень виходити на протести. Так, під будівлею Верховної Ради у Києві зібралися антивакцинатори з різних міст України, щоби висловити свою думку.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій. Антивакцинатори пропускають службовий транспорт. Пряма трансляція з мітингу була доступна в Facebook.
(ОНОВЛЕННЯ) Через протести рух у центрі Києва порушено — столицю скували затори. На карті відмічені місця, де антивакцинатори перекривали перехрестя.
Протестувальники тримають плакати з написами "Скажи ні COVID-геноциду", "Моє тіло. Мій вибір. Мої права" та подібні.
Учасники мітингу наполягають — усунення від роботи через відсутність вакцинації порушує їхні трудові та конституційні права. Одна з протестувальниць повідомила, що готова перевірятися на ковід, але коштом підприємства і не хоче вакцинуватися, оскільки вона здорова: "У мене імунітет, я здорова людина, навіщо мені потрібно послаблювати свій імунітет?"
Як розповіла жінка, їх залишили без заробітної плати.
Протестувальники, щоб досягти свого, почали перекривати столичні магістралі. Так, тимчасово обмежено рух вулицею Грушевського та декількома перехрестями в центрі Києва.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні список професій з обов’язковою вакцинацією буде переглянутий кілька разів — у перспективі, крім вчителів та депутатів, до нього увійдуть співробітники комунальних служб.
Також МОЗ опублікувало перелік станів, при яких не можна вакцинуватися. Вони можуть дати офіційну відстрочку від щеплення від коронавірусу.
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