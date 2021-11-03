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Противники вакцинації від COVID-19 перекрили центр Києва, проїхати неможливо (карта, фото, відео)

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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На протесті багато учасників — без масок
На протесті багато учасників — без масок

Серед вимог учасників мітингу – скасування карантинних обмежень та обов’язкової вакцинації.

Вакцинація від коронавірусу, яка найменш популярна серед жителів Західної України, змушує противників щеплень виходити на протести. Так, під будівлею Верховної Ради у Києві зібралися антивакцинатори з різних міст України, щоби висловити свою думку.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій. Антивакцинатори пропускають службовий транспорт. Пряма трансляція з мітингу була доступна в Facebook.

(ОНОВЛЕННЯ) Через протести рух у центрі Києва порушено — столицю скували затори. На карті відмічені місця, де антивакцинатори перекривали перехрестя.

Карта заторів у Києві через мітинг антивакцинаторів
Карта заторів у Києві через мітинг антивакцинаторів

Протестувальники тримають плакати з написами "Скажи ні COVID-геноциду", "Моє тіло. Мій вибір. Мої права" та подібні.

Противники вакцинації модифікували відоме феміністичне гасло
Противники вакцинації модифікували відоме феміністичне гасло
Протест проти вакцинації у Києві відбувся попри дощ
Протест проти вакцинації у Києві відбувся попри дощ
На протест приїхали супротивники вакцинації зі сходу України
На протест приїхали супротивники вакцинації зі сходу України
Протестні плакати проти вакцинації
Протестні плакати проти вакцинації
Окрім вакцинації згадали і про тарифи
Окрім вакцинації згадали і про тарифи

Учасники мітингу наполягають — усунення від роботи через відсутність вакцинації порушує їхні трудові та конституційні права. Одна з протестувальниць повідомила, що готова перевірятися на ковід, але коштом підприємства і не хоче вакцинуватися, оскільки вона здорова: "У мене імунітет, я здорова людина, навіщо мені потрібно послаблювати свій імунітет?"

Як розповіла жінка, їх залишили без заробітної плати.

Антивакцинаторів також не влаштовує можливість щеплень для дітей
Антивакцинаторів також не влаштовує можливість щеплень для дітей
Вакцинація має бути вибором, наполягають протестувальники
Вакцинація має бути вибором, наполягають протестувальники

Протестувальники, щоб досягти свого, почали перекривати столичні магістралі. Так, тимчасово обмежено рух вулицею Грушевського та декількома перехрестями в центрі Києва.

Кількадесят протестувальників переходять перехрестя аби заблокувати рух
Кількадесят протестувальників переходять перехрестя аби заблокувати рух
У "пастці" опинилися кілька машин
У "пастці" опинилися кілька машин
Антивакцинатори у Києві блокують центральні вулиці
Антивакцинатори у Києві блокують центральні вулиці

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні список професій з обов’язковою вакцинацією буде переглянутий кілька разів — у перспективі, крім вчителів та депутатів, до нього увійдуть співробітники комунальних служб.

Також МОЗ опублікувало перелік станів, при яких не можна вакцинуватися. Вони можуть дати офіційну відстрочку від щеплення від коронавірусу.

Теги:
#Київ #Протест #Коронавірус #Covid-19
На протесті багато учасників — без масок
Київ
Противники вакцинації від COVID-19 перекрили центр Києва, проїхати неможливо (карта, фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
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На протесті багато учасників — без масок
Противники вакцинації від COVID-19 перекрили центр Києва, проїхати неможливо (карта, фото, відео)
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