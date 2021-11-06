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Кожен десятий COVID-сертифікат у Києві — підроблений: подробиці

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Українці часто відмовляються від щеплення, купуючи документ про імунізацію Новина оновлена 06 листопада 2021, 16:59
Українці часто відмовляються від щеплення, купуючи документ про імунізацію

Лише у столиці щодня працює кілька десятків моніторингових груп

Через нові карантинні правила, введені цієї осені, українці, які не довіряють вакцинації, звертаються до купівлі підроблених ковід-сертифікатів. Лише у Києві таких документів виявлено близько 10% від загальної кількості.

Про такі цифри стало відомо від керівника головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олега Рубана, повідомляє "Україна 24".

За його словами, практично кожен десятий сертифікат про вакцинацію, що перевіряється спеціальними моніторинговими групами, виявляється підробленим. Звичайно, за використання фейкових документів людей штрафують, проте це не вирішує проблеми з небезпекою, яку несе їхній вчинок.

"На жаль, боротьба з антивакцинаторами є дуже слабкою. Це необхідно робити на державному рівні", — вважає Олег Рубан.

Цікаво, що незважаючи на великі штрафи для людей, у яких під час перевірки не виявиться документів про вакцинацію, в Україні хочуть запровадити поняття "ковидної амністії". Як розповідав "Телеграф", вона торкнеться саме тих українців, які купують собі фальшиві сертифікати.

Теги:
#Київ #Вакцинація #Сертифікат #Коронавірус #Covid-19 #COVID-сертифікат
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