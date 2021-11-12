Плавучий ресторан спалахнув на Дніпрі у Києві: фото та відео гасіння вражають

На місці події працювало два десятки рятувальників

Пізнього вечора 11 листопада у Києві спалахнув один із популярних серед відвідувачів ресторанів на воді. Ліквідація пожежі зайняла близько години.

Подробиці того, що сталося, повідомляє служба ДСНС України в Києві.

За інформацією рятувальників, вони отримали повідомлення про спалах близько половини дев’ятої вечора. Сам інцидент стався неподалік Венеціанського мосту на Броварському проспекті.

Пожар случился поздним вечером

Вогонь вирував досить сильно, погрожуючи перекинутися на дах будівлі. Пожежним довелося скористатися спеціальними катерами, у тому числі й відбувалася значна частина ліквідації займання.

Работали на специальных катерах

Локалізувати вогонь вдалося на досить великій території близько 160 квадратних метрів. Повна ліквідація пожежі зайняла у рятувальників близько півгодини — вони закінчили о 21:41.

Загалом на місці надзвичайної події працювало два десятки рятувальників. Вони використовували чотири одиниці різної техніки.

Що саме стало причиною займання, поки що невідомо. Натомість, на щастя, обійшлося без жертв. Інші деталі встановлюватиме слідство.

Было задействовано 20 спасателей

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що днями пожежу на набережній спостерігали також одесити. У місті згорів один із нічних клубів, власник якого впевнений, що стався підпал.