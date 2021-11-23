Кличко перекриє міст Патона на два місяці, щоб уникнути його обвалення

Ремонт мосту не буде капітальним

Міст Патона у Києві з понеділка, 29 листопада, буде перекрито на два місяці для проведення термінових ремонтних робіт. Таке рішення ухвалили у команді мера Києва Віталія Кличка, передає політолог Сергій Биков.

«Повідомляється, що міст реально може бути зруйновано будь-якої миті, поховавши десятки і сотні людей. Тому й були потрібні такі термінові заходи», — зазначив у Facebook експерт.

При цьому ремонт мосту не буде капітальним, повідомив Биков.

«Але можна розпочати і з малого. Адже зовсім нещодавно мережу облетіло відео з фрагментами конструкції, що відвалюються від мосту. Судячи з усього, це і спричинило екстрене закриття», — написав він.

У Кличка запропонували варіанти «комфортного обʼїзду», які дозволять киянам перетинати Дніпро, незважаючи на перекриття. Для цього пропонується скористатися двома сусідніми мостами. Щоб потрапити на Дарницький міст, на правому березі треба буде рухатися Наддніпрянським шосе, а на лівому — або через Харківське шосе, або через Березняківську, а потім — через Радзіня.

У разі обʼїзду через міст Метро рухатися правим берегом пропонується Набережним шосе, а лівим — через Сверстюка і Броварський проспект.

Схема обʼїзду

"Втім, ніхто не забороняє скористатися також Південним або Північним мостами, склавши компанію жителям Харківського та Троєщини", — додав Биков.