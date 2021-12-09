У Києві чоловік забив до смерті 6-річну дитину: суд виніс суворе рішення

Шестирічного хлопчика побили до смерті

Жахливе вбивство дитини в Києві влітку 2020 року вразило громадськість. Суд над мучителем шестирічки тривав кілька місяців, але його результат не влаштував бік звинувачення.

Як повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури, через півтора роки після вбивства перегляд справи змінив термін ув’язнення.

Тепер чоловік замість 13 років проведе за ґратами всі 15. Це максимально можливе покарання, яке присуджується за навмисне вбивство малолітньої дитини.

Нагадаємо, що трагедія сталася у Деснянському районі Києва у червні 2020 року. Тоді чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, без пояснень накинувся з побоями на шестирічного сина своєї знайомої.

Фото після затримання вбивці

Внаслідок отриманих травм хлопчик загинув у реанімації. У нього були діагностовані різні переломи та пошкодження внутрішніх органів.

Апеляційний суд Києва розглядав справу повторно у середу, 8 грудня. В результаті було ухвалено рішення призначити обвинуваченому максимальну міру покарання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про резонансне розслідування смерті шестирічної Мирослави з-під Харкова, яку побив цеглиною її 13-річний сусід. В результаті хлопець постав перед судом, проте відбувся лише невеликим терміном "перевиховання".