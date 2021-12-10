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"Геть з українських портів": у Києві влаштували мітинг проти Ахметова та Васькова (фоторепортаж)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Білі паперові кораблики символізували українські судна Новина оновлена 10 грудня 2021, 15:10
Білі паперові кораблики символізували українські судна

Мітингувальники закликали захистити український військовий флот.

Плакати з обличчями бізнесмена Ріната Ахметова та заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова, "облитими" кров’ю та білі паперові кораблики в центрі Києва. Під стінами Офісу президента мітингували близько ста представників громадської організації Українська народна самооборона.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій.

Мітинг біля стін Офісу президента
Мітинг біля стін Офісу президента
УНСО стала на захист українського флоту
УНСО стала на захист українського флоту
Мітинг зібрав близько 100 учасників
Мітинг зібрав близько 100 учасників

Акцію було присвячено захисту українського військового флоту. На думку учасників мітингу, російські компанії, які працюють в українських водах, – це загроза національній безпеці. Мітингувальники також згадали про ситуацію при окупації Криму у 2014 році, коли "український флот був заблокований у Донузлаві лише двома судами". Організатори вважають, що ситуація може повторитись.

УНСО на мітингу під Офісом президента
УНСО на мітингу під Офісом президента
Васькова вважають "ставленником" Ахметова
Васькова вважають "ставленником" Ахметова

Серед вимог мітингувальників — прибрати російські компанії з українських портів та звільнити тих, хто санкціонував їхню присутність. Як одного із них виділяють Юрія Васькова. Також вимоги стосуються ТОВ "Трансшип", яке, за словами організаторів, "було помічено СБУ у співпраці з країною-окупантом".

Російські компанії женуть геть із українських портів
Російські компанії женуть геть із українських портів
УНСО звернулися до Ахметова
УНСО звернулися до Ахметова

Васькова називають людиною Ахметова. Нібито він отримав посаду з особистої протекції бізнесмена. ЗМІ зазначали, що ще під час роботи начальником Одеського порту Васьков діяв на користь Ахметова. Інсайдери повідомляють, що партнерство продовжилося, зокрема, у питаннях перевалки руди.

"Закривавлений" Рінат Ахметов
"Закривавлений" Рінат Ахметов
Васькова мітингувальники вважають одним із тих, хто лобіює компанії РФ
Васькова мітингувальники вважають одним із тих, хто лобіює компанії РФ

Охорону порядку на місці забезпечували Нацгвардія та спецназ поліції. У відомстві повідомляють, що порушень правопорядку не було.

Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Раніше "Телеграф" писав, що у Ахметова та українського президента Володимира Зеленського наростає конфлікт. Під час пресмарафону глава держави повідомив про держпереворот за ймовірної участі Ахметова. Зазначимо, що він не відбувся.

Теги:
#Мітинг #Рінат Ахметов #УНСО #Юрій Васьков #Офіс Президента
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