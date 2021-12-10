"Геть з українських портів": у Києві влаштували мітинг проти Ахметова та Васькова (фоторепортаж)
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Мітингувальники закликали захистити український військовий флот.
Плакати з обличчями бізнесмена Ріната Ахметова та заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова, "облитими" кров’ю та білі паперові кораблики в центрі Києва. Під стінами Офісу президента мітингували близько ста представників громадської організації Українська народна самооборона.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій.
Акцію було присвячено захисту українського військового флоту. На думку учасників мітингу, російські компанії, які працюють в українських водах, – це загроза національній безпеці. Мітингувальники також згадали про ситуацію при окупації Криму у 2014 році, коли "український флот був заблокований у Донузлаві лише двома судами". Організатори вважають, що ситуація може повторитись.
Серед вимог мітингувальників — прибрати російські компанії з українських портів та звільнити тих, хто санкціонував їхню присутність. Як одного із них виділяють Юрія Васькова. Також вимоги стосуються ТОВ "Трансшип", яке, за словами організаторів, "було помічено СБУ у співпраці з країною-окупантом".
Васькова називають людиною Ахметова. Нібито він отримав посаду з особистої протекції бізнесмена. ЗМІ зазначали, що ще під час роботи начальником Одеського порту Васьков діяв на користь Ахметова. Інсайдери повідомляють, що партнерство продовжилося, зокрема, у питаннях перевалки руди.
Охорону порядку на місці забезпечували Нацгвардія та спецназ поліції. У відомстві повідомляють, що порушень правопорядку не було.
Фото: Ян Доброносов "Телеграф"
Раніше "Телеграф" писав, що у Ахметова та українського президента Володимира Зеленського наростає конфлікт. Під час пресмарафону глава держави повідомив про держпереворот за ймовірної участі Ахметова. Зазначимо, що він не відбувся.
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