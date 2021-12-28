"Омікрон" дістався до Києва: що відомо

Поширенню коронавірусу може завадити початок зимових канікул у столичних школах.

Станом на вівторок, 28 грудня, у Києві офіційно зареєстровано перші кілька випадків захворювання на "омікрон"-варіант COVID-19. Нагадаємо, що саме цю мутацію пов’язують з імовірною появою новою, п’ятою хвилею коронавірусу в Україні.

Інформацію про хворих повідомив на особистій Facebook-сторінці перший заступник голови КМДА Микола Перевозник.

Конкретної кількості хворих чиновник не називає, але стверджує, що випадки справді клінічно підтверджені. Також Перевізник цитує фахівців, які попереджають про заразність "Омікрону", котра навіть більша, ніж у "Дельти".

"За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі", — зазначив Микола Перевозник, закликаючи таким чином отримати щеплення від "корони".

Також представник КМДА нагадав, що з 28 грудня до 9 січня київські школярі вирушили на заслужені зимові канікули. Для того, щоб навчання у 2022 році було відновлено без проблем, усім киянам та гостям столиці слід дотримуватись карантинних обмежень під час свят.

Нагадаємо, що "Дельта" справді не так швидко передається, як "Омікрон". Проте останній здебільшого протікає набагато легше. Серед основних симптомів хвороби виділяють :

загальну слабкість;

легкий кашель;

апатію до того, що відбувається;

невелике підвищення температури.

У дітей "омікрон"-варіант часто супроводжується появою незвичайного висипу.

Також додамо, що перший випадок захворювання на цей варіант коронавірусної хвороби на території України був зафіксований ще 18 грудня. Однак пацієнт, який перебував під наглядом, оговтався від ковіду буквально за кілька днів.

"Телеграф" писав, що в МОЗ рекомендують робити, щоб уберегти себе і своїх близьких від можливого поширення хвороби.