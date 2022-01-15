Під Києвом шторм повалив дерево та викликав аварію - постраждалий у тяжкому стані (ексклюзивні фото)
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Одного з водіїв госпіталізували до лікарні в тяжкому стані
У п'ятницю, 14 січня, на автошляху неподалік Києва через негоду сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалим.
Як повідомив кореспондент "Телеграфу", якому вдалося побувати на місці трагедії, на трасі з Вишгорода до Дубечні сильний порив вітру звалив дерево, яке впало на проїзну частину.
Попередньо відомо, що автомобіль "Рено" рухався з Вишгорода, коли раптом від сильного пориву вітру на дорогу впала сосна. Водій вийшов для того, щоб оглянути пошкодження, коли в цей момент легковик "Фольксваген", водій якого рухався в попутному напрямку і не помітив перешкоду через погану видимість на дорозі, наїхав на дерево. В результаті це ж дерево і травмувало водія "Рено".
Як повідомляється, травми виявилися досить серйозними. Чоловіка в тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу.
Згідно з інформацією, яку надали представники правоохоронних органів, окрім потужних поривів вітру, йшов сильний сніг, тож цілком можливо, що через погану видимість на трасі й сталась ця ДТП.
Обставини автопригоди з'ясовуються.
Також зазначимо, що за непідтвердженими даними у потерпілого травматична ампутація ноги. Зараз інформація щодо його стану здоров'я встановлюється.
Фото: Василь Мозговий, "Телеграф".
Раніше "Телеграф" повідомляв, як у столиці негода забрала життя водія легкового автомобіля: дерево впало на капот припаркованого транспортного засобу і буквально розчавило на смерть людину, яка перебувала в цей момент в салоні авто.
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