Під Києвом шторм повалив дерево та викликав аварію - постраждалий у тяжкому стані (ексклюзивні фото)

Одного з водіїв госпіталізували до лікарні в тяжкому стані

У п'ятницю, 14 січня, на автошляху неподалік Києва через негоду сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалим.

Як повідомив кореспондент "Телеграфу", якому вдалося побувати на місці трагедії, на трасі з Вишгорода до Дубечні сильний порив вітру звалив дерево, яке впало на проїзну частину.

Карта з позначкою місця аварії

Попередньо відомо, що автомобіль "Рено" рухався з Вишгорода, коли раптом від сильного пориву вітру на дорогу впала сосна. Водій вийшов для того, щоб оглянути пошкодження, коли в цей момент легковик "Фольксваген", водій якого рухався в попутному напрямку і не помітив перешкоду через погану видимість на дорозі, наїхав на дерево. В результаті це ж дерево і травмувало водія "Рено".

ДТП на автодорозі у Київському районі

Як повідомляється, травми виявилися досить серйозними. Чоловіка в тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу.

Понівечений в результаті ДТП транспортний засіб

Згідно з інформацією, яку надали представники правоохоронних органів, окрім потужних поривів вітру, йшов сильний сніг, тож цілком можливо, що через погану видимість на трасі й сталась ця ДТП.

В результаті автопригоди один з водій отримав серйозні травми

Обставини автопригоди з'ясовуються.

Потерпілий перебуває у медзакладі під пильним наглядом медиків

Також зазначимо, що за непідтвердженими даними у потерпілого травматична ампутація ноги. Зараз інформація щодо його стану здоров'я встановлюється.

Інформація щодо стану здоров`я потерпілого встановлюється

Автомобілі-учасники аварії отримали значні механічні пошкодження

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у столиці негода забрала життя водія легкового автомобіля: дерево впало на капот припаркованого транспортного засобу і буквально розчавило на смерть людину, яка перебувала в цей момент в салоні авто.