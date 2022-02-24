У МВС закликали киян не виїжджати із міста

За словами Геращенка, ймовірність загинути у ДТП набагато вища, ніж від російського вторгнення.

Радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко дав поради киянам щодо того, як поводитися під час військового вторгнення Росії в Україну.

Відповідне звернення Геращенко опублікував на своїй сторінці у Фейсбуку.

Радник голови МВС закликав киян не намагатися покинути місто зараз, бо на виїздах із Києва величезні пробки. Крім того, за його словами, ймовірність загинути у ДТП набагато вища, ніж від російського вторгнення.

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"Після вторгнення, багато жителів Києва хочуть виїхати, щоб убезпечити свої сім’ї. На виїздах з Києва величезні пробки. Я б не рекомендував Вам їхати прямо зараз. Ви просто витратите багато годин стоячи в пробках і нервуючи. Будь ласка, дотримуйтесь правил Дорожнього Руху. Так як ймовірність загинути на дорозі в багато разів більше ніж від російського вторгнення Якщо Ви, Водій, потрапили в ДТП без жертв і травм, будь ласка обміняйтесь телефонами з іншим водієм і не загороджуйте дорогу тим хто хоче проїхати. оформлення ДТП без Потерпілих. Просимо ставитись до цього з розумінням. У поліції зараз важливіші справи, забезпечувати порядок на вулицях міст", — написав Геращенко.

Зазначимо, що Київ справді зараз "почервонів" від заторів.

Київ скували пробки

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