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У Києві оголошено повітряну тривогу — влада просить усіх пройти в укриття

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Метро у Києві Новина оновлена 24 лютого 2022, 16:29
Метро у Києві

Мешканці столиці ховаються у бомбосховищах.

У четвер, 24 лютого, у Києві на тлі повномасштабного вторгнення Росії було оголошено повітряну тривогу, а жителям столиці рекомендували знайти бомбосховище.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

"Увага! У Києві оголошено повітряну загрозу! Просимо всіх терміново піти в укриття цивільного захисту!" – повідомили у КМДА.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до жителів столиці щодо ситуації з метро.

"Друзі! Ті чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відчинені для того, щоб кияни могли скористатися ними, як укриттям, у разі повітряної тривоги. Це станції: "Берестейська", "Нивки", "Святошин" та "Житомирська". Також повідомлю, що всі станції київського метро, під час тривоги, доступні для людей у будь-який час доби. — Щоб пересидіти небезпеку. Наразі метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний.", — написав Кличко.

Раніше повідомлялося, що харків’ян закликають сховатися в метро.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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