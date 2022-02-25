Рус

Авіаудар по Києву: уламки збитої ракети впали на житловий будинок

Автор
Артем Калінін Артем Калінін
Дата публікації
Читать на русском
Автор
397
Авіаудар по Києву: уламки збитої ракети впали на житловий будинок Новина оновлена 25 лютого 2022, 05:33

9 поверховий житловий будинок гасять рятувальники

Вранці у п’ятницю, 25 лютого, російська окупаційна армія знову вдарила ракетами по Києву. Внаслідок авіаудару, як повідомляє радник голови МВС України Антон Геращенко, ворожий літальний апарат був збитий силами української ППО та впав у Дарницькому районі, біля будинку за адресою вул. Кошиця 7а.

"Звертаюся до журналістів українських та західних медіа! Терміново! Хто може! Виїжджайте за адресою київ, вул. Кошиця 7 а. Там горить 9 поверховий житловий будинок. Від 4 по 9 поверх. Його гасять рятувальники. Ймовірно багато жертв серед мирного населення! Терміново покажіть це варварство на весь світ!" — написав у своєму каналі в Telegram Геращенко.

Раніше різні джерела з посиланням на CNN повідомляли, що о 3 годині ночі в п’ятницю очікуються ракетні удари по Києву.

Коментуючи цю інформацію, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що "наразі такі удари розглядаються як "ймовірні".

"Слід зазначити, що мирним громадянам такі удари загрожують з дуже малою ймовірністю. Бити будуть по військових об’єктах", — написав Арестович на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

Як повідомлялося, Військово-Повітряні сили ЗСУ відзвітували про кількість збитої російської авіації у перший день нападу Росії.

Авіаудар по Києву: уламки збитої ракети впали на житловий будинок
Київ
Авіаудар по Києву: уламки збитої ракети впали на житловий будинок
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Авіаудар по Києву: уламки збитої ракети впали на житловий будинок
Авіаудар по Києву: уламки збитої ракети впали на житловий будинок
Дата публікації
Категорія
Українська авіація
Перший день вторгнення: скільки техніки втратила Росія та де йдуть бої
Дата публікації
Категорія
Вторгнення РФ
Без батька залишились двоє дітей: російські окупанти розстріляли українського рятівника на Сумщині (фото)
Дата публікації
Категорія
В Україні оголошено загальну мобілізацію
Зеленський оголосив в Україні загальну мобілізацію: перші подробиці
Дата публікації
Категорія
Росія посеред ночі нанесла удари по всій території України
Війна: війська Путіна вторглись до України, Росія наносить масштабні удари з різних напрямків (оновлюється)