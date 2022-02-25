Авіаудар по Києву: уламки збитої ракети впали на житловий будинок

9 поверховий житловий будинок гасять рятувальники

Вранці у п’ятницю, 25 лютого, російська окупаційна армія знову вдарила ракетами по Києву. Внаслідок авіаудару, як повідомляє радник голови МВС України Антон Геращенко, ворожий літальний апарат був збитий силами української ППО та впав у Дарницькому районі, біля будинку за адресою вул. Кошиця 7а.

"Звертаюся до журналістів українських та західних медіа! Терміново! Хто може! Виїжджайте за адресою київ, вул. Кошиця 7 а. Там горить 9 поверховий житловий будинок. Від 4 по 9 поверх. Його гасять рятувальники. Ймовірно багато жертв серед мирного населення! Терміново покажіть це варварство на весь світ!" — написав у своєму каналі в Telegram Геращенко.

Раніше різні джерела з посиланням на CNN повідомляли, що о 3 годині ночі в п’ятницю очікуються ракетні удари по Києву.

Коментуючи цю інформацію, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що "наразі такі удари розглядаються як "ймовірні".

"Слід зазначити, що мирним громадянам такі удари загрожують з дуже малою ймовірністю. Бити будуть по військових об’єктах", — написав Арестович на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

Як повідомлялося, Військово-Повітряні сили ЗСУ відзвітували про кількість збитої російської авіації у перший день нападу Росії.