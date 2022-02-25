Багато постраждалих: рятувальники показали фото наслідків авіаудару по Києву

Мінімум один постраждалий у тяжкому стані

Внаслідок російського обстрілу неподалік станції метро "Харківська" у Києві в ніч на 25 лютого постраждало вісім людей.

Такі дані оприлюднили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, повідомляє "Телеграф".

Нагадаємо, що Росія здійснила авіаудар по Києву серед ночі, в рамках якого уламки однієї з ракет впали на житлову багатоповерхівку на вулиці Кошиця, 7а.

Карта, де знаходиться будинок

Внаслідок цього сталася пожежа, що охопила будівлю з 4 по 9 поверх.

Рятувальники евакуювали 150 людей і вже о 05:37 загасили обидва осередки пожежі.

Проте, на жаль, постраждало вісім людей.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, щонайменше один із постраждалих у тяжкому стані.

Також у мережі опублікували фото наслідків пожежі.

Варто зауважити, що пізніше стало відомо про обвал уламків літака ще й на вулиці Садовій, — неподалік станції "Осокорки".