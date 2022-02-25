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У Києві уламки літака впали на житловий будинок: почалася пожежа (фото, відео)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Київ, вул. Садова Новина оновлена 25 лютого 2022, 07:21
Київ, вул. Садова

Площа пожежі уточнюється

О 05:00 на вул. Садова 54 сталася пожежа двоповерхового приватного житлового будинку внаслідок падіння фрагментів літака.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Площа пожежі уточнюється. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

Від ДСНС залучено 15 осіб та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу неподалік станції метро "Харківська" у Києві в ніч на 25 лютого постраждало вісім людей. Росія здійснила авіаудар по Києву серед ночі, в рамках якого уламки однієї з ракет впали на багатоповерхівку.

Нагадаємо, на іншому напрямку, у Сумах, точаться бої. Одне з відео зіткнень стало популярним у мережі.

У самій Росії розпочалися виступи проти війни в Україні. Як писав "Телеграф", на протест вийшли сотні людей у кількох російських містах.

Теги:
#Київ #Пожежі #ГСЧС
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