Киянам роздали тисячі автоматів і буде більше, а тим, хто бажає вступити в тероборону, знизили вимоги

У столиці охочим стати до лав Тероборони роздали десятки тисяч стволів, а буде ще більше

Як повідомляв у своєму зверненні до українців командувач Територіальної оборони ЗСУ бригадний генерал Юрій Галушкін, на всіх українців, які бажають приєднатися до Тероборони чекає зброя та спрощена процедура для вступу до її лав. Також він підтвердив інформацію про прибуття до столиці та інших міст зброї для добровольців.

Як повідомляється на Facebook-сторінці міністра оборони України Олексія Резнікова, за вчорашній день і сьогоднішній ранок тільки в Києві було роздано 18 тисяч автоматів бійцям, які побажали вступити до лав територіальної оборони.

"Кількість охочих вступити до лав сил ТРО і зі зброєю в руках зупинити російських окупантів зростає, а зброя поки що йде. Крім того, ухвалив рішення за погодженням з Командуючим Силами бригадним генералом Юрієм Галушкіним залучити до Сил Сил патріотів старше 60 років, які соціально та фізично готові чинити опір та перемагати ворога", — повідомив Резніков.

Також міністр повідомив, що очікується отримання сучасних озброєнь та інших ресурсів від західних партнерів.

Тим часом у Києві було помічено російських диверсантів у формі ЗСУ, які знищуються українськими військовими.